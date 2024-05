Xavi Hernández contre la continuité de l’attaquant barcelonais de 24 ans

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, n’aurait pas été d’accord avec la signature de Joao Felix prêté par l’Atletico Madrid l’été dernier, et il sera à nouveau contre cette fois-ci.

Félix est arrivé en prêt dans les dernières étapes de la fenêtre de transfert, grâce à une décision du directeur sportif Deco et du président Joan Laporta, ainsi que sans aucun doute sur la recommandation de l’agent Jorge Mendes. Il a bien débuté, mais a progressivement perdu de son importance et est désormais un habitué du banc.

Selon Journal AS, Xavi ne veut pas que Félix continue au club, peu importe que l’accord soit bon marché ou non. En revanche, il souhaite conserver Inigo Martinez, qui, comme Vitor Roque, doit encore être inscrit pour la saison prochaine, et Ferran Torres. Sur la ligne avant, Raphinha, Torres et Lamine Yamal sont les seuls joueurs auxquels Xavi cherche désespérément à s’accrocher, même si Robert Lewandowski semble susceptible de rester également.

Roque, en revanche, semble être sur le point de quitter le club cet été, le joueur de 19 ans contribuant peu sur le terrain et s’apprêtant à prendre une partie de sa limite salariale. Les nuances politiques dans le secteur des transferts de Barcelone continuent de façonner la feuille de route du côté catalan, ce qui est un signe inquiétant pour Culers.