Xavi Hernandez commente “inapproprié” après le tirage au sort de la Coupe de Barcelone

L’entraîneur de l’AD Cueta, Jose Juan Romero, a dénoncé les commentaires “inappropriés” de Xavi Hernandez après que le patron de Barcelone a déclaré que son équipe avait eu la chance de faire match nul contre l’équipe de troisième division en huitièmes de finale de la Copa del Rey.

Xavi a déclaré qu’il était soulagé d’éviter un match contre l’une des plus grandes équipes restantes dans la compétition, et son commentaire sur sa chance était lié aux plaintes précédentes concernant des tirages difficiles en Europe, le Barça affrontant le Bayern Munich et l’Inter Milan en Ligue des champions. phase de groupes et Manchester United en Ligue Europa le mois prochain.

“Ce n’était pas un commentaire très approprié à faire”, Romero a dit à Cadena Ser avant le match nul, qui se jouera plus tard en janvier. “Il aurait pu le dire d’une autre manière. Cela ne m’a pas plu, le club ou qui que ce soit.

“Nous n’irons pas dans le match pour demander des maillots, nous irons après eux. Ensuite, après le match, nous verrons qui a eu de la chance.”

Cueta a dû gagner trois matchs pour organiser le match contre le Barça, y compris contre la deuxième division d’Ibiza et l’équipe de LaLiga Elche, tandis que l’équipe catalane n’est entrée dans la compétition qu’au tour précédent.

Romero, qui a passé la dernière décennie à entraîner dans les ligues inférieures espagnoles, a déclaré que le manque d’expérience de Xavi en dessous du plus haut niveau pourrait avoir été la raison de ses commentaires.

“Peut-être qu’il ne sait pas ce qu’il faut pour que les équipes atteignent ce stade parce qu’il a eu un chemin beaucoup plus facile en tant qu’entraîneur”, a ajouté Romero.

“J’essaie toujours d’avoir du respect et, comme j’apprécie tellement les ligues inférieures, ça ne me convient pas. J’admire Xavi. En tant que joueur, pour moi, il a été l’un des plus grands que l’Espagne ait produit, donc ça m’a surpris pour être honnête. Je n’ai pas aimé ça.

Xaxi a fait des commentaires sur les tirages difficiles des équipes en Europe cette saison. Mateo Villalba/Images sportives de qualité/Getty Images

Malgré ses commentaires, Xavi sera plus que conscient de la menace posée par Cueta après que le Barça ait eu besoin de prolongations pour battre une autre équipe de troisième division, Intercity, 4-3 au tour précédent.

“Pour la première fois depuis que je suis ici, nous avons eu de la chance avec le tirage au sort, en obtenant une équipe d’une ligue inférieure”, a déclaré Xavi samedi. [the previous draw for the round of 32 guaranteed Barca, due to their participation in Europe, a tie against a smaller side].

“Mais nous devons le montrer sur le terrain. Nous étions dans les cordes contre Intercity. J’ai été à Cueta plusieurs fois avec le Barça [as a player] et ce n’est pas un voyage facile. Ce n’est pas Manchester United, c’est pourquoi je parle de [having] de la chance, mais nous y irons avec respect.”

Cueta – une ville espagnole autonome sur la côte nord de l’Afrique, à la frontière du Maroc – est en bas de sa ligue avec seulement deux victoires en 18 matchs, mais la Copa del Rey, où ils ont déjà remporté trois matches, a fourni une distraction bienvenue de leurs luttes.

Le match contre le Barça, qui se jouera à l’Estadio Alfonso Murube d’une capacité de 6 500 places, les voit accueillir les leaders de la Liga et les 31 fois vainqueurs de la Copa, plus que tout autre club.