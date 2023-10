L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, est frustré après avoir perdu samedi Le classique 2-1 contre le Real Madrid dans un match qu’il estimait que son équipe méritait de gagner.

Ilkay Gündogan a ouvert le score, mais un doublé de Jude Bellingham en seconde période, dont un vainqueur à la 92e minute, a permis à Madrid de remporter les points au stade olympique.

La victoire ramène Madrid au sommet du La Ligueà égalité de points avec Gérone et quatre d’avance sur Barcelone, qui reste troisième.

“Le résumé du match est très simple”, a déclaré Xavi lors de sa conférence de presse d’après-match.

Le Real Madrid a infligé à Barcelone sa première défaite de la saison en Liga lors du derby. Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

“Nous avons eu 60 très bonnes minutes et avons marqué un but. Madrid a eu 20 bonnes minutes et a marqué deux fois.”

Xavi est passé à trois arrières pour le match, avec Ronald Araújo associé à Andreas Christensen et Iñigo Martínez en défense et João Cancelo et Alejandro Balde agissant comme arrières latéraux.

Le Barça a bien commencé, avec Gündogan cadré dès le début. Fermín López et Martínez ont ensuite tous deux touché le bois pour l’équipe locale, tandis que Kepa Arrizabalaga a réalisé un bel arrêt d’Araújo avant que Madrid ne renverse la situation.

“Comme je l’ai dit, de mon point de vue, nous avons dominé pendant 60 minutes”, a ajouté Xavi. “Mais c’est ça le football, si tu ne marques pas le deuxième… Il nous en faut cinq ou six.” [chances] marquer un but. Avec trois, ils en marquent deux.

“Madrid a cela dans son jeu. Nous n’avons pas été assez cliniques. Je pense que notre plan a bien fonctionné. J’exagère peut-être, ils nous ont fait souffrir tard, mais je pense honnêtement que si quelqu’un devait gagner le match, il le ferait. être nous.

“Nous méritions de gagner. Nous avons bien contrôlé Madrid. Ils n’ont pas créé grand-chose. Un tir de l’extérieur de la surface et puis [Luka] Modric ne contrôle pas le ballon sur la fin et Bellingham en profite pour marquer.”

Cette défaite était la première du Barça toutes compétitions confondues cette saison et la première dans son domicile temporaire de Montjuic, où il joue pendant que le Camp Nou est en cours de réaménagement.

“Cela ne s’arrête pas là”, a déclaré Xavi. “Le message est qu’il y a un long chemin à parcourir. Ce n’est que le 11ème match de la saison et nous voulons gagner la Liga.

“Perdre à domicile contre le Real Madrid n’est pas satisfaisant, bien sûr que non. Nous sommes frustrés et ennuyés car nous méritons mieux, mais nous devons continuer. Nous avons bien joué et, même si le résultat est mauvais, notre performance est un pas en avant. “