Xavi Hernandez a déclaré que Barcelone jouait son meilleur football depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur après avoir battu Anvers 5-0 lors de leur premier match de la Ligue des champions mardi.

João Félix a marqué deux fois, avec Robert Lewandowski, Gavi et un but contre son camp de Jelle Bataille complétant le score alors que le Barça en a marqué cinq pour la deuxième fois en quatre jours après avoir enregistré le même score contre le Real Betis samedi.

« Je suis vraiment content du résultat, mais surtout de la façon dont nous avons joué », a déclaré Xavi, qui a remplacé Ronald Koeman comme entraîneur du Barça en novembre 2021 et a mené le club au titre en Liga la saison dernière.

« Les premiers instants de ce soir ont été égaux parce que nous n’avons pas bien appuyé haut, mais à partir de la 20e minute, j’ai pensé que nous contrôlions le match. Nous avons dominé la possession, récupéré les ballons haut et bien attaqué en position.

« Évidemment, le niveau de l’équipe augmente quand [Ilkay] Gündogan joue, [João] Cancelo sait ce que nous voulons et Félix a bien commencé. Je pense que ces deux derniers matchs sont le meilleur niveau que nous ayons montré avec moi à la tête. C’est le chemin à suivre. »

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, applaudit son équipe après avoir battu Anvers en Ligue des champions. Getty Images

L’arrivée de Félix et Cancelo a été le catalyseur des deux dernières victoires du Barça, les deux nouvelles recrues étant impressionnantes lors des victoires contre le Betis et Anvers.

Félix a enchaîné son but contre le Betis avec un doublé contre Anvers, tandis qu’il a également inscrit le deuxième but de Lewandowski, qui s’est transformé pour la 100e fois dans les compétitions européennes.

« Il a des qualités individuelles et un talent inné, mais aussi l’humilité et la patience de travailler dur pour comprendre où se trouve l’espace et comment enchaîner le jeu », a déclaré Xavi à propos de Félix, prêté par l’Atletico Madrid.

« Je lui ai dit de s’amuser, de s’amuser et que nous jouions un jeu offensif qui puisse tirer le meilleur parti de ses qualités.

« Il y a des joueurs qui ont amélioré le groupe – c’est une merveille de voir Gündogan, chaque fois qu’il a le ballon, les choses s’améliorent – ​​mais en général, c’est comme ça que nous jouons.

« C’est un honneur de voir l’équipe jouer en ce moment, mais nous devons rester cohérents maintenant. Nous devons maintenir ces performances, notre faim et notre concentration. »

Xavi insiste sur le fait que l’objectif principal du moment est de sortir du groupe après que le Barça n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au cours de chacune des deux dernières saisons.

« Si nous continuons comme ça, nous pourrons disputer la Ligue des Champions, mais c’est très bientôt [to say anything else] », a déclaré Xavi.

« L’objectif est d’accéder au prochain tour et si c’est en tant que vainqueur du groupe, c’est encore mieux. Il y a de grands matchs à venir et il faudra y participer quand ils arriveront. »

L’entraîneur anversois Mark van Bommel était satisfait de la performance de son équipe malgré le score.

« Je n’imaginais pas perdre 5-0 », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match. « Dans les 10 premières minutes, nous avons très bien joué avec le ballon et avec beaucoup de courage.

« Nous étions concentrés, nous sentions que nous jouions bien, mais on ne peut pas baisser la garde à aucun moment. L’erreur minimale, ils en profitent : trois tirs, trois buts… mais nous avons continué à nous battre. Je ne suis pas déçu car nous avons tout donné, donc je suis fier de l’équipe. »

Le Barça se rendra à Porto lors de son prochain match le 4 octobre. L’équipe portugaise a battu le Shakhtar Donetsk 3-1 lors de l’autre match du groupe H mardi.