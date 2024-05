La situation de Vitor Roque continue de faire la une des journaux à Barcelone alors que le jeune attaquant brésilien était une fois de plus un remplaçant inutilisé lors de la victoire 2-0 des Catalans contre la Real Sociedad lundi, ajoutant encore plus d’huile sur le feu entourant son statut au club et le prochain mercato estival.

Le Barça aurait décidé de laisser le joueur de 19 ans partir en prêt la saison prochaine, mais l’agent du joueur a récemment donné une réponse explosive dans laquelle il a déclaré que Roque resterait ou partirait avec un transfert permanent, ce qui a créé le désordre quelques-uns. mois après son arrivée en janvier.

Xavi Hernández a été interrogé une nouvelle fois sur la situation de Vitor Roque lors d’une conférence de presse mercredi. Il semble assez confus et ne sait pas vraiment de quoi il s’agit lorsqu’il s’agit d’un jeune joueur qui vient d’arriver dans un nouveau pays et Il apprend encore à faire partie de l’un des plus grands clubs du monde.

« L’intention n’était pas que Vitor vienne en décembre, qu’il y reste [in Brazil]. L’option s’est ouverte avec les blessures de Gavi et Balde. Nous pensions que c’était pour le mieux. C’est un débat qui, pour moi, n’a pas de sens. Il apprend. Il y a des footballeurs devant lui, qui sont dans de meilleures conditions, et c’est pour cela qu’il joue moins. Ces choses se sont produites toute ma vie.

Xavi indique que Roque n’était même pas censé être un joueur du Barça en ce moment, et son arrivée n’a été possible que grâce aux blessures de fin de saison de Gavi et Alejandro Balde et à la suppression de leurs salaires. Il s’agissait d’un jeune attaquant avec lequel Xavi espérait travailler la saison prochaine, et plusieurs rapports de l’époque indiquaient que l’entraîneur voulait un milieu de terrain en janvier après la blessure de Gavi et avait plutôt accéléré l’arrivée de Roque.

Voici donc essentiellement ce que dit Xavi : « De toute façon, il n’était pas censé être là, et je pense que les autres attaquants de l’équipe comprennent mieux mon système et sont plus capables de contribuer immédiatement. Je n’ai pas eu de pré-saison avec ce gars, et nous aurions de toute façon dû recruter un milieu de terrain à sa place en janvier. Que voulez-vous que je fasse? Jouer avec lui quand il n’est pas prêt ?

Que vous soyez d’accord ou non avec la logique de Xavi, il a certainement raison. Vitor Roque est passé d’une signature passionnante à un désastre en moins de cinq mois, et c’est simplement parce que le club voulait faire du bruit sur les réseaux sociaux et du côté marketing au lieu de se demander si c’était vraiment le mieux pour l’équipe à l’époque.

Et maintenant, nous voilà en train de rompre peut-être nos relations avec l’un des espoirs les plus excitants que le Brésil ait produits depuis un certain temps, parce que les responsables ne savent pas comment gérer un club de football au niveau le plus élémentaire.

Félicitations à toutes les personnes impliquées.