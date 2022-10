Xavi de Barcelone sur le retour de Lionel Messi au club: “Laissez-le en paix”

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a appelé à laisser Lionel Messi en paix alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain continue d’être lié à un retour au Camp Nou.

Messi, 35 ans, est en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison et le vice-président du Barça, Eduard Romeu, a déclaré la semaine dernière qu’il serait viable de le ramener au club sur le plan financier.

Les remarques de Romeu sont intervenues après que le président Joan Laporta a ouvert la porte à une réunion sensationnelle avec Messi dans une interview avec ESPN cet été.

“Avec Leo, voyons voir, mais ce n’est pas le moment d’en parler maintenant”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse avant le match de la Ligue des champions du Barça contre l’Internazionale mardi.



“Vous savez l’amour que j’ai pour lui. C’est un ami et je lui souhaiterai toujours le meilleur. Le Barça est sa maison, mais nous ne lui rendons aucun service en parlant de [his future]Soit.

“Laissons-le en paix pour qu’il profite de son séjour à Paris et souhaitons-lui le meilleur.”

Le retour de Messi survient alors que le Barça semble enfin avoir tourné la page de l’attaquant argentin, le but de Robert Lewandowski lors de la victoire du week-end contre Majorque les emmenant au sommet de la Liga pour la première fois en plus de deux ans.

Cependant, bien qu’ils restent invaincus au niveau national, le Barça a encore du travail à faire pour éviter d’être éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

Après que le Barça et l’Inter aient tous deux perdu contre le Bayern Munich, il semble que les prochaines rencontres entre les deux équipes – à San Siro mardi et au Camp Nou la semaine prochaine – décideront qui avancera avec les champions d’Allemagne.

“Il semble que ce soit le cas”, a déclaré Xavi lorsqu’on lui a demandé si le Barça et l’Inter jouaient maintenant pour la deuxième place. “Nous avons tous les deux perdu contre le Bayern et battu Viktoria [Plzen]donc mardi est un match très important – et celui de la semaine prochaine également à domicile.

“Voyons comment va le Bayern mardi [against Plzen], mais nous ne pouvons pas échouer. Nous sommes en bonne forme, mais nous devons continuer à le démontrer. Nous avons déjà laissé tomber le Bayern dans cette compétition. Nous devons égaler la façon dont nous avons joué à Munich, mais cette fois obtenir le résultat.

“C’est un regain de confiance d’être en tête de la Liga, cela montre que nous faisons bien les choses, mais mardi, c’est une autre histoire. Nous n’avons obtenu aucun point à Munich, il est donc temps de montrer que nous pouvons participer à cette compétition. C’est un match énorme. .”

Les deux équipes ont des problèmes de blessures avant le match. Le Barça est à nouveau privé de Jules Kounde, Hector Bellerin, Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Memphis Depay. L’Inter, quant à lui, manquera à Romelu Lukaku et Marcelo Brozovic, tandis qu’une décision tardive sera prise sur Lautaro Martinez.

En plus des problèmes de blessures, l’Inter entre dans le match de mardi après une défaite contre la Roma, sa quatrième en huit matchs de Serie A déjà cette saison.

“Ce n’est pas significatif, c’est toujours l’Inter”, a ajouté Xavi, minimisant les inquiétudes concernant la forme de l’équipe italienne. “C’est une équipe solide. Ils ont un système différent de celui auquel nous avons été confrontés jusqu’à présent, une colonne vertébrale très solide et un bon entraîneur. [in Simone Inzaghi]. Ce sont des adversaires vraiment coriaces.”