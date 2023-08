Xavi de Barcelone soutient Jenni Hermoso et qualifie Luis Rubiales d' »inacceptable »

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a offert son « soutien inconditionnel » à Jenni Hermoso et à ses coéquipières espagnoles dans le conflit en cours avec la Fédération espagnole de football et a condamné le comportement « inacceptable » du président de la RFEF, Luis Rubiales.

L’Espagne a remporté la Coupe du monde féminine dimanche dernier en battant l’Angleterre à Sydney, mais sa victoire a été éclipsée par la controverse après que Rubiales ait embrassé la milieu de terrain Jenni Hermoso sur les lèvres pendant les célébrations.

La pression s’est accrue sur Rubiales pour qu’il démissionne, mais l’homme de 46 ans a juré qu’il ne démissionnerait pas dans un discours de défi vendredi.

Il a maintenant été suspendu de toute activité footballistique par la FIFA et il semble peu probable qu’il reprenne son rôle après de nombreuses critiques de l’ensemble du football. Plus tard samedi, Xavi a commencé sa conférence de presse en abordant la manière controversée.

« Je voudrais donner mon avis sur [what is happening] avec le football féminin et la Fédération », a-t-il déclaré.

« Premièrement, mon soutien inconditionnel à Jenni et à tous les joueurs. Deuxièmement, je condamne le comportement du président de la RFEF, que je trouve inacceptable. Je tiens également à exprimer ma tristesse qu’il nous ait enlevé le titre et le fait que nous soyons je ne parle que de comportement, ce qui est insupportable. »

Xavi s’est vu poser un certain nombre d’autres questions sur Rubiales et n’a pas demandé sa démission.

« Je n’entre pas là-dedans », a-t-il déclaré. « Mais j’ai été clair et concis. Nous devons soutenir Jenni et les autres joueurs. »

