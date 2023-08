Xavi de Barcelone fustige les commentaires du Real Madrid sur Ansu Fati

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernández a demandé si les informations suggérant qu’Ansu Fati pourrait rejoindre le Real Madrid étaient une blague après que Carlo Ancelotti ait refusé d’arrêter complètement une décision surprise de l’attaquant.

Fati, 20 ans, a fait des allers-retours avec le Barça depuis qu’il s’est remis d’une série de blessures l’été dernier et a souvent été lié à un départ du club.

Cette semaine, il a même été question d’un déménagement à travers le Classique diviser, mais Xavi dit qu’il a encore un grand rôle à jouer pour le Barça à l’avenir.

« C’est une blague ou quoi ? a déclaré le patron du Barça lors d’une conférence de presse vendredi, interrogé sur le fait qu’Ancelotti n’avait pas complètement tué les rumeurs plus tôt dans la journée.

« J’ai été très clair sur Ansu la semaine dernière. Il est un atout majeur pour le club maintenant et à l’avenir. Je ne peux pas être plus clair.

« Je ne comprends pas le débat qui se crée autour de lui. C’est un joueur du Barça et on compte sur lui. Il est en forme et on est content de ses performances. On espère qu’on pourra arrêter d’en parler maintenant car ça fait pas de sens. »

L’entraîneur madrilène Ancelotti avait précédemment déclaré: « Ce que je peux dire, c’est qu’Ansu Fati est un jeune joueur avec beaucoup de talent et il aura un grand avenir, je vais m’arrêter là. »

Fati a marqué 10 buts en 51 apparitions la saison dernière, bien qu’il ait été principalement utilisé sur le banc. Il a également été remplaçant lors du match nul et vierge du Barça à Getafe le week-end dernier.

Après avoir fait irruption sur la scène à l’âge de 16 ans, une série de blessures graves ont entravé sa progression, amenant le Barça à se demander si un transfert, prêté ou permanent, pourrait être meilleur pour lui.

Et bien que Xavi ait renversé les liens madrilènes, il a déclaré que des décisions difficiles pourraient être prises avant la fermeture de la fenêtre de transfert en ce qui concerne les départs en raison de la situation financière du club.

« Nous avons une situation difficile avec la question du fair-play », a ajouté Xavi. « C’est une situation complexe avec laquelle nous sommes aux prises.

« Vous pouvez le voir dans la question des inscriptions [Marcos Alonso, Iñaki Peña and Iñigo Martínez are not yet registered with LaLiga]. En fin de compte, nous devrons évaluer et nous concentrer sur les priorités de l’équipe et prendre des décisions en fonction de cela. »

Xavi a également rejeté les suggestions selon lesquelles il ne s’entendait pas avec Deco, qui a été annoncé mercredi comme nouveau directeur sportif du Barça. Mateu Alemany devrait suivre Jordi Cruyff hors du club à la fermeture de la fenêtre de transfert le 2 septembre.

« [Alemany’s exit] est une décision prise par le club », a expliqué Xavi. « Nous avons bien travaillé ensemble au quotidien, comme avec Jordi auparavant.

« Mais cela ne veut pas dire que je parle mal de Deco. J’ai une excellente relation avec lui et ce depuis que nous sommes coéquipiers. C’est complètement faux que nous ne nous entendions pas.

« Cela fait des jours que nous travaillons et discutons avec Deco. Débat terminé. Nous nous entendons bien, il est qualifié et connaît bien le marché. C’est un leader. Je lui souhaite bonne chance car son succès sera aussi le nôtre. »

L’entraîneur du Barça a également confirmé que le défenseur Ronald Araújo serait probablement absent jusqu’à la trêve internationale de septembre après s’être blessé à l’entraînement jeudi.

Le Barça affrontera Cadix dimanche lors de son premier match de Liga dans son domicile temporaire de Montjuic, où il jouera au stade olympique pendant le réaménagement du Camp Nou.

Xavi purgera le premier d’une interdiction de ligne de touche de deux matchs après avoir été expulsé contre Getafe la semaine dernière et a indiqué qu’il devait mieux contrôler ses émotions.

« Nous devons l’accepter, je ne peux pas en dire beaucoup plus ou générer plus de controverse », a-t-il déclaré. « La colère est passée et je me concentre sur ce que je peux contrôler. Peut-être que je dois me contrôler davantage. »