Xavi de Barcelone déplore la pire phase de groupes de la Ligue des champions

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, admet que son équipe n’était pas à la hauteur après avoir été placée dans “le pire groupe de la Ligue des champions depuis des années”.

Le Barça se dirige vers le match de mardi contre le Viktoria Plzen sans aucune chance de passer de la phase de groupes pour une deuxième saison consécutive, le Bayern Munich et l’Internazionale étant passés du groupe C.

“Nous n’avons rien à jouer, mais cela [Viktoria Plzen] est un match important”, a déclaré Xavi. “Nous voulons bien terminer cette compétition.

“Nous manquons de maturité. Nous avons beaucoup de jeunes et nous avons eu le pire groupe de Ligue des champions depuis des années. Nous avons eu des blessures. Ce ne sont pas des excuses, mais cela nous a fait mal. Par rapport à la saison dernière, nous avons une meilleure équipe et nous avons donné une meilleure image en Europe. Mais nous n’avons pas été à la hauteur.”

On attendait beaucoup d’une équipe du Barça qui a dépensé plus de 150 millions d’euros cet été dans la fenêtre de transfert avec Robert Lewandowski, Jules Kounde et Raphinha parmi les joueurs arrivés au Camp Nou.

Cependant, le Barça n’en a remporté qu’un et perdu trois de ses cinq matchs du Groupe C et n’a qu’à s’en prendre à lui-même, selon Xavi.

“Nous l’avons perdu [the chance to qualify] nous-mêmes”, a ajouté Xavi. “Nous avons eu l’occasion, et cela nous a échappé. Il y a des détails tels que les décisions d’arbitrage et les situations défavorables, mais il faut être autocritique.”

Xavi a préféré regarder vers l’avenir avec optimisme avec le Barca deuxième en Liga et ayant garanti le football en Ligue Europa pour la nouvelle année.

“Nous avons essayé de participer aux Champions [League] et ce n’était pas suffisant”, a déclaré Xavi. “Les mesures que nous avons prises par rapport à l’année dernière étaient plus petites que prévu, mais nous devons être patients et continuer à travailler.

“Nous devons persister et il ne faut pas hésiter. Nous sommes en Ligue Europa. Nous sommes sur la bonne voie. Les titres seront gagnés en 2023, nous devons attendre pour voir si nous avons des options.”

Le Barça est deuxième de la Liga, à un point du leader du Real Madrid avant le match de championnat de samedi contre Almeria.

“Le Barça est une montagne russe d’émotions”, a déclaré Xavi. “On a fait match nul face au Rayo [Vallecano in LaLiga] et tout s’est effondré et puis nous avons battu La Real [Sociedad] et tout était fantastique. Nous avons joué un grand match contre Villarreal et l’Athletic Club et à Valence, nous méritions de gagner plus tôt. Nous n’avons pas à perdre notre identité, quoi qu’il en coûte.”

Xavi n’a pas non plus exclu de renforcer davantage l’équipe lors du mercato d’hiver.

“Il nous reste trois matchs, puis un mois et demi pour planifier le marché d’hiver”, a déclaré Xavi. “Nous allons nous asseoir avec le président et la direction sportive et voir ce que nous pouvons signer et nous n’excluons rien.”

Le Barça reste sans Andreas Christensen, Memphis Depay, Sergi Roberto et Ronald Araujo, tous blessés, tandis que Lewandowski sera absent du match de mardi avec un léger problème de dos.