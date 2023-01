Xavi de Barcelone claque l’arbitre après le derby: il a perdu le contrôle

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que l’arbitre Antonio Mateu Lahoz “avait perdu le contrôle” du derby catalan houleux de samedi après que son équipe ait été tenue en échec par un match nul frustrant 1-1 contre l’Espanyol au Camp Nou.

Le match a sombré dans le chaos après la décision de Lahoz d’accorder à l’Espanyol un penalty à la 73e minute, le coup de pied de Joselu annulant le premier match de Marcos Alonso.

Dans les 10 minutes qui ont suivi, Lahoz a distribué sept cartons jaunes, des cartons rouges à Jordi Alba et Vinicius Souza pour laisser les deux équipes avec 10 hommes et un troisième carton rouge à Leandro Cabrera, qu’il a ensuite renversé.

“Le match lui a échappé aujourd’hui”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse après le match. “Il distribuait des cartes sans aucune raison et a perdu le contrôle du match. Mais ce n’est pas de sa faute si nous avons fait match nul, c’est de notre faute si nous avons perdu des points.”

Pressé sur ce qu’il a dit à Lahoz au coup de sifflet à plein temps, Xavi, qui a également été averti, a ajouté : “Je lui ai dit qu’il avait perdu le contrôle du match. ‘Tu penses ?’ il m’a dit.

“Mais nous revenons sans cesse à l’arbitre et je ne peux pas contrôler les officiels. Ils devraient sortir et parler, expliquer leurs décisions et dire ce qu’ils ont dit aux joueurs. Je ne peux rien faire.”

Xavi Hernandez a été averti par l’arbitre Antonio Mateu Lahoz lors du match nul 1-1 entre Barcelone et l’Espanyol. Photo de Gongora/NurPhoto via Getty Images

C’était le premier match de Lahoz en Liga depuis qu’il avait été critiqué par les joueurs des deux équipes pour sa performance lors de la victoire de l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas au Qatar.

Ce match, en plus de la victoire de l’Argentine en fusillade sur le chemin du trophée, restera dans les mémoires pour les 18 cartons jaunes et un rouge qu’il a distribués, un record du tournoi.

Il a produit 15 cartons jaunes et deux rouges lors du match de samedi au Camp Nou, mais même avant la seconde mi-temps, il avait joué dans un incident bizarre lorsqu’il avait étreint Xavi sur la touche pendant la première mi-temps.

“Il a dit qu’il était content de me voir”, a expliqué Xavi lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé. “J’ai dit que j’étais heureux de le voir aussi.”

Le tirage au sort signifie que le Barça est désormais à égalité avec le Real Madrid en tête de la Liga après Los Blancos a battu le Real Valladolid vendredi, mais Xavi était réticent à faire porter la responsabilité des points perdus aux pieds de Lahoz.

“C’est de notre faute si nous avons fait match nul”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons parler de l’arbitre ou d’autres choses, mais c’est à nous. Quand vous avez tant d’occasions, avancez tant de fois, mais n’êtes pas clinique, c’est de votre faute.

“Nous avons fait d’excellentes 30 premières minutes, mais nous n’avons pas su tuer le match. En deuxième mi-temps, nous n’étions pas au rythme ni à l’intensité requise. Nous terminons l’année en tête du championnat avec le Real Madrid, mais c’est deux points perdus aujourd’hui et c’est de notre faute.

L’entraîneur de l’Espanyol, Diego Martinez, pensait que son équipe était une bonne valeur pour le match nul – ce qui les place à un point d’avance sur les trois derniers – car ils sont devenus la première équipe adverse à marquer au Camp Nou en Liga cette saison.

“Je suis très fier de ces joueurs”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “Ils ont bien rivalisé avec l’ADN de ce club et cette force de sentiment que nous avons.

“Nous avons souffert quand il le fallait, sachant contre qui nous jouions, mais nous avons su contrôler nos émotions quand il le fallait. Le point renforce ce que nous faisons mais plus que tout, je suis vraiment fier des joueurs.

“Ils ont respecté le plan. Ce n’était pas facile. Quand vous partez derrière, parfois vous perdez la tête, mais ils ont gardé la leur. Ils ont très bien concouru et méritaient le point.”