Xavi a sauvé Barcelone de la médiocrité et cherche la prochaine étape du succès

La transition d’un joueur à succès à un entraîneur à succès est une histoire courante dans presque tous les sports majeurs.

Dans la plupart des cas, l’expérience d’un joueur sur le terrain lui donne le dessus. Ils ont une compréhension plus profonde des connaissances et des stratégies nécessaires pour mener une équipe à la victoire.

Dans son jeune mandat de direction, cela est vrai pour Xavi dans un club où il a joué 17 saisons de championnat. Depuis son retour, Xavi a été le fer de lance d’une transformation majeure de la compétitivité du FC Barcelone. Il a propulsé le club sous les projecteurs en tant que prétendant à la Liga, et potentiellement plus.

Cependant, c’est plus qu’un simple joueur reprenant son ancien club en tant que manager. Xavi a hérité d’une équipe de Barcelone à son point le plus bas bien avant que Xavi ne joue.

Les problèmes financiers et les dilemmes hors du terrain ont chassé une légende du club et laissé le club sans direction.

Une fondation fissurée s’effondre

La saison dernière, Barcelone semblait condamnée dès le départ. La dette de près de 1,5 milliard de dollars a forcé Barcelone à se séparer de son plus grand joueur de tous les temps. Avant cela, Messi était le manteau de Barcelone cachant son déclin imminent en tant que véritable puissance européenne. Par conséquent, son départ au PSG a enlevé une grande partie de l’identité de Barcelone sur le terrain,

Ronald Koeman, le manager de l’époque, avait Lionel Messi dans ses plans, malgré le mécontentement du public argentin face à l’état du club. Soudain, le Néerlandais a été confronté à la tâche de stabiliser un navire face à une vague de luttes.

Malheureusement, les résultats en championnat et en Ligue des champions ont écrasé tout optimisme. Des performances lamentables sur le terrain ont complété les difficultés financières et la situation a continué à devenir incontrôlable.

Lorsque Barcelone a limogé Ronald Koeman fin octobre 2021, le club occupait une étrange neuvième place dans le tableau. Des défaites embarrassantes aux mains du Bayern Munich et de Benfica ont préparé le terrain pour la relégation en Ligue Europa. Incapacité à s’adapter sans un talisman comme Lionel Messi, ainsi qu’un manque général de profondeur utile, une dépendance forcée et une surutilisation des jeunes joueurs. Les contre-performances des nouveaux arrivants et les joueurs phares vieillissants n’ont pas favorisé un développement identitaire au sein du club.

Xavi a un impact instantané sur la prise de contrôle de Barcelone

À partir du moment où Xavi a remis les pieds au Camp Nou, il a implanté le même état d’esprit qu’il avait en tant que joueur à Barcelone. La culture gagnante et la nature d’équipe qui ont rendu Barcelone spéciale sont devenues le centre d’intérêt. D’une part, c’était agréable. L’accent n’était plus mis sur la tentative de répondre aux normes des années passées, il s’agissait davantage de développement. De la même manière, Xavi a mis en place un certain nombre de règles et de normes disciplinaires pour les joueurs afin de maximiser la poursuite du succès de l’équipe.

C’est là que réside les luttes de Ronald Koeman. Il ne s’est jamais adapté à ce que les fans de Barcelone attendent. La passion va loin, et les managers des années passées l’ont perdue. Koeman a vu les difficultés financières du club comme une béquille sur laquelle s’appuyer dans ses mauvaises performances. Un simple changement de mentalité suffit parfois à catapulter une équipe capable vers son plein potentiel. Sans aucun doute, Xavi était l’homme de la situation lorsqu’il s’agissait de montrer aux joueurs le vrai sens d’embrasser le blaugrana.

“Nouvelles” tactiques

La mentalité n’a pas été la seule chose à changer au retour de l’Espagnol au club. Xavi a apporté des changements à Barcelone sur le terrain qui ont revitalisé l’identité manquante de l’équipe.

Lorsqu’il était entraîneur de l’équipe qatarie d’Al Saad, il a adopté une formation 3-4-3 avec son équipe. Pourtant, à Barcelone, il a opté pour le 4-3-3 plus traditionnel. Fini de passer le ballon aux attaquants et d’espérer qu’ils pourraient se frayer un chemin à travers les défenses. Xavi a relancé le style tiki-taka avec des avancées basées sur la possession sur le terrain pour être plus nombreuses que l’opposition.

Un tel système nécessite de l’expérience et une capacité de transport de balle efficace de la part des défenseurs centraux et des milieux de terrain. Sergio Busquets et Frenkie De Jong ont apporté cette capacité à la table. Auparavant, la tactique de Koeman contraignait les meneurs de jeu profondément dans la ligne arrière. Maintenant, ils ont rejoint une attaque rajeunie pour amplifier le potentiel de jeunes attaquants comme Gavi et Ousmane Dembele.

De plus, des signatures supplémentaires ont allégé le fardeau qui mettait trop de pression sur des joueurs comme Pedri ou Ansu Fati. Les arrivées en prêt Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré ont fourni une profondeur et un éclat indispensables à l’attaque la saison dernière. De retour à l’arrière droit, Dani Alves a fourni un homologue en tant qu’arrière à Jordi Alba. La paire qui a remporté l’UEFA Champions League 2015 a recommencé à offrir des options à l’extérieur dans la préparation des attaques.

Le style que Xavi a mis en place rappelle le temps de Pep Guardiola à Barcelone. Xavi a mené Barcelone au succès en Liga avec une deuxième place, tout un bond depuis la neuvième lorsqu’il a pris la relève. Les faits saillants de cette saison partielle ont été un certain nombre de courses sans défaite et de victoires dominantes à Naples en Ligue Europa et, plus célèbre, une raclée 4-0 du Real Madrid au Bernabeu.

Un avenir limité mais radieux

Xavi a dirigé la direction de Barcelone vers des nuages ​​​​plus clairs sur le terrain. Même alors, la réalité reste engloutie dans la tourmente financière.

Par conséquent, l’activité de Barcelone dans la fenêtre de transfert est pour le moins surprenante. Les nouveaux arrivants Robert Lewandowski et Raphinha sont des talents éprouvés qui ont coûté 113 millions de dollars.

Défensivement, Barcelone avait besoin de plus de travail. Un Clément Lenglet incohérent est parti en prêt pour Tottenham, ouvrant les portes à deux joueurs. Andreas Christensen de Chelsea est arrivé sur un transfert gratuit. Puis, plus récemment, Jules Koundé de Séville est un jeune talent qui a été l’un des meilleurs défenseurs de la Liga ces dernières saisons. L’imposant milieu de terrain défensif ivoirien Franck Kessié de l’AC Milan arrive également sur un coup franc.

Ces acquisitions s’accompagnent d’un compromis. Le club doit à plusieurs joueurs des salaires impayés, notamment Frenkie de Jong. Le Néerlandais a exprimé son ambition de rester au club, mais il semble que le club ne puisse pas se permettre de le garder. Les transferts signalés à Manchester United ou à Chelsea sont sur la table, mais ce ne sont que des discussions, pour le moment.

Pour répondre aux signatures, Barcelone a sacrifié de potentiels revenus futurs. Il espère que le succès sur le terrain pourra récupérer une partie des pertes. C’est un jeu risqué, mais il serait difficile de parier contre la fenêtre de transfert proposée par Barcelone.

Dans une certaine mesure, cela met la pression sur Xavi à Barcelone. Un gestionnaire dédié au développement fait maintenant face à des attentes de succès. Telle est la nature de la gestion d’un club de premier plan en termes de popularité mondiale.

Néanmoins, avec Xavi à la tête de Barcelone, le club se rapproche de plus en plus de son ancienne gloire. Avec cela, les problèmes financiers du club s’atténuent très probablement. Ou, à tout le moins, habilement enveloppé.

PHOTO : Eric Alonso/Getty Images