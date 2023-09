Xander Zayas : la sensation de boxe portoricaine de 21 ans prête pour le titre mondial : « Je sais ce que je peux faire » | Nouvelles de boxe

Xander Zayas, sensation des super-welters de 21 ans, espère suivre la riche histoire de Porto Rico en matière de production de légendes de la boxe.

Invaincu et doté d’un grand potentiel, Zayas se prépare pour son prochain défi contre Roberto Valenzuela Jr à l’American Bank Center de Corpus Christi, aux premières heures du samedi matin en direct sur Sports aériens.

Zayas a fait des vagues dans le monde de la boxe, et pour une bonne raison. Sa dernière sortie en juin, une impressionnante victoire par décision unanime contre Ronald Cruz, a eu lieu sous la carte de la victoire de Teofimo Lopez sur Josh Taylor au Madison Square Garden.

Image:

Zayas et Valenzuela s’affrontent





« Participer au week-end de la Journée portoricaine a été une expérience incroyable pour moi, quelque chose dont j’ai toujours rêvé et être le co-événement principal d’un combat aussi incroyable, Teofimo Lopez contre Josh Taylor, était quelque chose de spécial », a déclaré Zayas. Sports aériens.

Avec un bilan professionnel de 16-0 (10), Zayas est une star en devenir. Ses contemporains de la division des super-welters devraient en prendre note, car Zayas a pour mission de consolider son statut de force avec laquelle il faut compter.

« Si le plan de match est de boxer ou si le plan de match est d’aller feu par feu, je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour remporter cette victoire », a-t-il déclaré avant le combat de Valenzuela.

Son prochain combat contre le Mexicain 21-4 (20) promet d’être un test sévère. Zayas est bien conscient des dangers que présente ce combat.

« Dans chaque combat, vous devez être prudent. Un coup de poing peut changer un combat. S’ils vous réussissent, s’ils obtiennent le bon timing pour le coup de poing, ils vous mettront KO », a-t-il déclaré.

« Nous serons prudents quant à sa puissance. Être intelligent, suivre le plan de jeu et s’amuser seront des éléments clés de ma victoire. »

Zayas rêve d’amener un combat pour le titre au Madison Square Garden et à Porto Rico. Son aspiration est de faire la une d’un spectacle lors d’un événement du week-end de la Journée portoricaine, célébrant son héritage et contribuant à l’héritage de la boxe portoricaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Xander Zayas a arrêté Elias Espadas au cinquième tour après son deuxième renversement au Resorts World Events Center de Las Vegas



« C’est le rêve de tout Portoricain. C’est quelque chose que je veux vraiment faire. Je veux pouvoir remporter un titre mondial au Madison Square Garden. J’espère que lors d’un week-end de la Journée portoricaine ou sinon, le gagner sur mon île de Porto Rico. « , a déclaré Zayas.

Il rêve de suivre les traces de l’emblématique Miguel Cotto, membre du Temple de la renommée, même si Zayas a déclaré ceci à propos des comparaisons entre lui et le grand homme : « C’est un honneur pour moi. Je respecte toutes les légendes portoricaines qui m’ont précédé, mais Je ne me vois pas vouloir me comparer aux autres.

« Je veux être moi-même. Je veux être Xander Zayas. »

Le champion incontesté des super-welters, Jermell Charlo, passe chez les super-moyens pour combattre Canelo Alvarez. Ce passage à une division supérieure pourrait ouvrir la porte à d’autres pour se battre pour des ceintures à 154 livres.

« Nous savons pertinemment que maintenant il va abandonner quelques titres parce qu’ils vont lui faire le faire une fois qu’il montera sur le ring avec Canelo. Cela donnera donc à la division un peu plus de liberté pour avoir plus de combats, avoir des chances de titre, des éliminateurs de titre et dans l’ensemble, cela va ouvrir la division », a expliqué Zayas.

Si un combat potentiel pour le titre mondial était ensuite envisagé, Zayas n’hésiterait pas. « Je sais ce que je peux faire. Je sais que je suis prêt à affronter tous les adversaires qu’ils me présentent », a-t-il déclaré.

« Je m’entraîne dur, j’ai le dévouement, j’ai le travail acharné. Maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps. »

Le choc de Xander Zayas avec Roberto Valenzuela Jr sera sur la sous-carte Luis Alberto Lopez contre Joet Gonzalez à partir de 1h du matin samedi matin en direct sur Sky Sports Arena.