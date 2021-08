Xander Schauffele remporte la médaille d’or en golf masculin aux Jeux olympiques de Tokyo

KAWAGOE, Japon — Aucune expérience de victoire majeure n’était nécessaire pour remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques. L’Américain Xander Schauffele l’a prouvé tout le week-end.

Schauffele, 27 ans, a terminé dans le top 10 dans les quatre tournois majeurs de sa jeune carrière (avec les trois premiers dans chaque épreuve sauf le championnat PGA). Il est maintenant le deuxième golfeur masculin vivant avec une médaille d’or, cinq ans après que Justin Rose de Grande-Bretagne l’a remportée en 2016 aux Jeux de Rio, où le sport est revenu au programme olympique pour la première fois depuis plus d’un siècle.

L’inclusion du sport était fondée sur le fait que les meilleurs joueurs du monde y participeraient. Alors que le peloton de 60 joueurs pour ces Jeux olympiques de Tokyo s’est dilué en raison des tests COVID-19 positifs des 10 meilleurs joueurs Bryson DeChambeau (États-Unis) et Jon Rahm (Espagne), plusieurs noms notables se disputaient une médaille.

Et Schauffele s’est imposé à la fin avec un score de 4 sous 67 lors de la ronde finale de dimanche pour terminer 18 sous la normale pour le tournoi.

La catastrophe a failli frapper le trou 14 pour Schauffele lorsque son entraînement, si constant tout le week-end, s’est envolé droit dans les arbustes. Compte tenu d’un soulagement d’une longueur de club, il s’est emmêlé avec une branche maigre sur son swing mais a suffisamment bien frappé la balle pour finalement créer une opportunité de bogey, qu’il a convertie.

Trois trous plus tard, Schauffele s’est retrouvé en difficulté, cette fois lorsque son drive a atterri dans un bac à sable. Mais une approche effrontée a mis en place un putt de birdie de six pieds et il l’a coulé pour se donner l’avantage. Un arrêt par le 18, après un autre entraînement qui a raté le fairway, a scellé l’accord et la victoire d’un coup sur le Slovaque Rory Sabbatini.

Sabbatini, né en Afrique du Sud, a obtenu la nationalité slovaque il y a deux ans. Le joueur de 45 ans a réussi un record de 61 (et record olympique) dans le tournoi dimanche pour remporter l’argent à moins de 17 ans.

Une égalité à sept pour la troisième place a donné lieu à une éliminatoire pour le bronze.

Schauffele a pris la tête vendredi après-midi avec une finition furieuse pour s’asseoir à 8 sous après le deuxième tour. Et il n’a jamais regardé en arrière.

Il a été le golfeur le plus régulier pendant quatre jours, entrant dimanche avec 68, 63 et 68 sur sa carte de pointage.

Trois birdies dans les cinq premiers trous – deux de suite pour commencer son dernier tour – lui ont ouvert la voie pour jouer principalement au golf par tout l’après-midi.

Les corbeaux croassent et les cigales grésillent toute la journée alors que le soleil brûle le Kasumigaseki Country Club, à environ 75 minutes au nord-ouest de Tokyo. Un important contingent de bénévoles, de médias et de responsables a suivi le groupe final, alors que le Japonais Hideki Matsuyama a joué aux côtés de Schauffele et Paul Casey (Grande-Bretagne) pour donner l’impression d’une vraie finale.

Même avec le soutien, Matsuyama n’a pas pu réaliser plusieurs chances de birdie qui l’auraient mis en lice pour l’or ou l’argent plus de trois mois après avoir remporté le Masters. Matsuyama, Casey, CT Pan (Taipei chinois), Mito Pereira (Chili), Rory McIlroy (Irlande), Sebastian Muñoz (Colombie) et Collin Morikawa (États-Unis) étaient les participants aux séries éliminatoires.

Revenez plus tard pour les résultats de la médaille de bronze.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.