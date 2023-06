Xander Bogaerts sur les luttes offensives, les mauvaises habitudes et la confiance : « Ça va se retourner »

SAN FRANCISCO – Moins de 24 heures après que Gary Sánchez a été jugé avoir bloqué le marbre, et un autre match s’est éloigné des Padres, et on avait l’impression que leur saison était au bord du gouffre, le receveur a frappé un circuit de trois points dans le premier manche jeudi à Oracle Park. Et ils sont partis.

Manny Machado, après un premier but sur balles de Fernando Tatis Jr. et un simple de Juan Soto, a frappé son propre circuit de trois points en troisième manche. Ha-Seong Kim a réussi un circuit pour mener le quatrième. Machado a ouvert le cinquième avec un double, Sánchez a suivi avec un simple RBI, Jake Cronenworth a suivi avec un autre simple et Nelson Cruz a suivi avec un double à deux points. Sánchez, en début de sixième, a envoyé un rouleau intérieur sur la troisième ligne de base qui est resté juste jusqu’à ce qu’il touche le sac. En fin de manche, il a attrapé le reste du dernier joyau de Blake Snell alors que le gaucher a couru sa séquence sans but à 18 manches et n’a jamais permis aux Giants de San Francisco de dépasser la deuxième base.

C’était l’un de ces matchs pour les Padres, qui les ont eus par intermittence dans une saison qui menace de s’éloigner d’eux avant la pause des étoiles. Ce fut une victoire 10-0 contre une équipe qui en avait remporté 10 de suite, une finale de série qui a remonté le moral après trois défaites brutales, une pause bienvenue pour plusieurs releveurs à fort effet de levier, un effort collectif dans lequel San Diego est allé 5- for-10 avec des coureurs en position de score et récupéré une dose de confiance nécessaire.

Maintenant, les Padres (36-39) tenteront une fois de plus de prouver qu’ils ne sont pas une version moderne à 26 joueurs de Sisyphe. Et vendredi à Petco Park, l’un des deux joueurs de position qui ne s’est pas présenté jeudi reprendra ses efforts pour se libérer du rocher qui alourdit sa production.

Xander Bogaerts, le double vainqueur des World Series qui a signé un contrat de 280 millions de dollars pendant l’intersaison, n’a pas participé à la victoire des Padres. Au lieu de cela, après être allé 0 pour 4 la nuit précédente avec un retrait au bâton et plusieurs cas de contact faible, lui et le manager Bob Melvin ont convenu qu’il était temps de faire une pause.

Bogaerts, au cours de ses cinq derniers matchs, est 2 en 19 avec deux simples et un seul cas de contact à plus de 95 mph. Le frappeur de nettoyage régulier de San Diego frappe .194 avec des coureurs en position de score, y compris .000 avec des hommes aux premier et deuxième et .000 avec les bases chargées. Sa saison, surtout ces derniers temps, a été ressentie comme un microcosme de la saison des Padres, bien qu’il y ait eu des circonstances atténuantes.

Bogaerts, qui a frappé .308 avec six circuits lors de son premier mois avec les Padres, n’a réussi qu’un seul circuit en mai. L’arrêt-court cherche toujours son premier coup de circuit en juin. Il n’a plus semblé le même depuis que les effets retardés d’un plongeon du 18 avril sur son poignet gauche se sont installés et que les lanceurs adverses ont commencé à viser la partie intérieure de sa zone de frappe.

A entendre Bogaerts le dire, le poignet n’est plus la cause directe de ses problèmes au marbre. Une pause de cinq jours plus tôt ce mois-ci a apparemment atténué la douleur. Mais la période où il a traversé cette douleur a toujours un effet.

« C’est bon maintenant », a déclaré Bogaerts, avant le match de jeudi, à propos d’un poignet qui l’a parfois dérangé pendant des années. « C’est juste beaucoup de mauvaises habitudes, et c’est vraiment difficile de les éliminer de mon système. C’est dur.

« C’est juste très frustrant quand c’est comme si vous ne preniez pas les swings ‘A’ dont vous savez que vous êtes capable quand vous le voulez. »



Après avoir frappé six coups de circuit au cours du premier mois de la saison, Xander Bogaerts n’a réussi qu’un seul coup de circuit depuis la fin avril. (Sean M. Haffey / Getty Images)

Bogaerts a fait un aveu similaire à Le BostonGlobe en août, quelques mois après être entré en collision avec son coéquipier des Red Sox de Boston, Alex Verdugo, alors qu’il poursuivait un ballon volant. La douleur et l’inflammation persistantes l’ont incité à recevoir des injections de cortisone au poignet et à l’épaule gauches. Pendant un certain temps, se souvient Bogaerts, il a surcompensé dans la boîte du frappeur en ouvrant trop tôt avec son épaule avant et sa hanche avant. Il a terminé la saison avec 15 circuits. Malgré une pénurie constante de swings «A», il a également atteint 0,307, encourageant les Padres à le récompenser généreusement en agence libre.

Maintenant, Bogaerts atteint 0,219 et frappe 0,291 depuis la fin avril, et au cours de la première année d’un contrat de 11 ans, tout est amplifié. Après l’explosion de jeudi, les Padres enregistrent en moyenne 4,25 courses piétonnes par match. Les jeunes stars Tatis et Soto connaissent de solides saisons offensives. Une grande partie du reste de la gamme a été criblée d’incohérences. Cela inclut Bogaerts et Machado, un compatriote de 30 ans qui a également subi des blessures après avoir signé une prolongation de 350 millions de dollars. Les deux se sont combinés pour former 22 doubles jeux, le plus de n’importe quelle paire de coéquipiers dans les majeures.

Et peu ont eu autant de succès que l’un ou l’autre vétéran.

« Je ne fais pas comme je veux être. Je ne fais pas comme je suis censé être. Mais si mon mois d’avril était mauvais, je serais probablement pire », a déclaré Bogaerts. « Donc, heureusement pour mon avril – et évidemment, ce que j’ai fait en avril, c’est toujours en moi, ce que j’ai fait à peu près toute ma carrière. Ça va tourner. »

Selon Bogaerts, les mauvaises habitudes qu’il a acquises avant juin l’ont particulièrement blessé sur les terrains intérieurs.

« Parfois, je vois un bon lancer, et c’est comme si je ne pouvais pas appuyer sur la gâchette parce que ma main voulait sortir », a-t-il déclaré. « Si ma main sort, comment puis-je rester à l’intérieur d’un terrain ? Vous ne pouvez pas. Si vous vous balancez, c’est vraiment mauvais à chaque fois.

« Certaines choses que vous faites en frappant, vous serez comme, ‘Pourquoi?’ Je vois ce que je fais, et puis c’est comme si j’essayais de le réparer, et ça s’affiche à chaque fois, tu sais ? Donc c’est juste quelque chose que vous devez peut-être trouver un autre moyen d’éliminer ou quoi que ce soit. Mais c’est très embêtant. »

Bogaerts a trouvé le moyen de sortir d’ornières similaires lorsqu’il était avec les Red Sox. On peut soutenir que sa pire saison est survenue en 2017, lorsqu’il n’a frappé que 10 circuits tout en faisant face à une série de blessures à la main et au poignet. Depuis lors, il a terminé chaque saison en battant mieux que la moyenne de la ligue. Il a insisté plus tôt ce mois-ci sur le fait que ses problèmes récurrents au poignet ne nécessitaient pas d’intervention chirurgicale et n’avaient pas considérablement entravé sa production, citant les prix Silver Slugger qu’il a remportés en 2019, 2021 et 2022. (Bogaerts, qui a reçu une injection de cortisone lors de l’entraînement de printemps, ne ne vous attendez pas à en obtenir un autre avant la fin de l’été, car des injections fréquentes pourraient augmenter le risque de lésions du cartilage.)

Au moins un coéquipier l’a régulièrement vu à son meilleur pendant ces années.

« C’est vraiment un frappeur inconfortable quand il est en jeu », a déclaré Sánchez, ancien joueur des Yankees de New York et rival de l’American League East, par l’intermédiaire de l’interprète Pedro Gutiérrez. «Il a toujours réussi un gros coup sûr en jouant contre lui. Et il n’y a pas que les circuits. Ce sont aussi les coups sûrs de base – deux, trois coups sûrs de base par match, semblant toujours réussir dans les grandes situations. Et je suis sûr que cela va se reproduire. »

Même avec quelques gros succès depuis avril, Bogaerts a gagné l’admiration ailleurs à l’intérieur du club-house.

« Je pense qu’il est un peu énervé contre lui-même parce qu’il sait qu’il peut faire mieux, mais nous savons tous quel type de gars il est », a déclaré Machado. « Il apporte tellement d’autres choses que la production. Il apporte ce leadership au club-house, il apporte ce leadership défensivement chaque jour.

« Il est incroyable », a déclaré Soto. « Je pense qu’il est le leader de cette équipe. … Il va jouer dur, et il se fiche de savoir s’il joue du tout. Il va là-bas et il donne son 100%, donc j’apprécie cela et je le respecte beaucoup.

Jeudi matin, Bogaerts a exprimé sa certitude que son niveau de performance typique finirait par revenir.

« Je vais continuer à travailler, je vais continuer à regarder des vidéos », a-t-il déclaré. « C’est juste qui je suis. C’est juste ce que je fais. Je sais que ça va tourner. Je le sais parce qu’au final, je sais qui je suis en tant que joueur.

Il a également formulé sa confiance en termes de poursuite collective.

«Nous savons que nous n’avons pas joué à nos capacités. Nous savons que nous devrions être bien meilleurs. Et nous travaillons », a déclaré Bogaerts. « Au fond de moi, j’ai toujours l’impression que nous allons renverser la vapeur. Vous savez, nous avons eu un bon étirement (plus tôt ce mois-ci). C’est à chaque fois qu’une fois que vous atteignez ce nombre de 0,500, vous savez, quelque chose se passe, et cela commence à tourner en spirale dans l’autre sens au lieu de continuer à suivre le chemin que nous allions.

Puis il a regardé depuis la pirogue les Padres accumuler 10 courses sans lui; alors que Soto, Machado et Sánchez ont chacun enregistré plusieurs coups sûrs; et alors que Snell en a retiré 11 sur six manches sans but. (« Il jette le s— hors de lui en ce moment », a déclaré Machado.) Quand ce fut fini, Bogaerts s’est positionné près de l’avant de la première ligne de poignée de main de l’équipe en quatre jours, saluant chaque défenseur sortant du terrain. Vendredi à Petco Park, il espère participer activement à un succès à répétition.

« Depuis que je joue au baseball, mon oncle dit toujours qu’on ne peut pas garder un homme bon trop longtemps », a déclaré Bogaerts. « Donc je sais que c’est un long tronçon, c’est un tronçon difficile, mais à la fin, ça va changer. »

(Photo du haut : Sean M. Haffey / Getty Images)