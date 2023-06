Xander Bogaerts partage sa frustration après que les Padres aient perdu la série contre les Nats: « Allez, mec »

La saison 2023 décevante des San Diego Padres a atteint un autre point bas dimanche.

Considérés comme l’un des favoris pour remporter la Série mondiale au début de la saison, les Padres sont tombés à 37-41 dimanche après avoir perdu contre les Nationals de Washington 30-47 pour le deuxième match consécutif.

Alors que la saison est à peu près à mi-parcours, la frustration semble monter à San Diego. Xander Bogaerts n’a pas hésité à partager sa déception face au déroulement de la série de trois matchs de l’équipe contre les Nationals.

« Allez, mec. Nous jouons les Nationals », a déclaré Bogaerts aux journalistes. « … Je ne pense pas qu’ils aient des aspirations en séries éliminatoires. Je veux dire, ils ont évidemment une jeune équipe et ils se battent. Ils se battent. Mais je ne dirais pas que quiconque a choisi les Nationaux pour participer aux séries éliminatoires. Donc, vous devez battre les équipes qu’il faut battre. »

Le match de dimanche était une histoire trop familière pour les Padres jusqu’à présent cette saison. Les Nationals ont pris une avance de 1-0 en début de première manche. Alors que les Padres ont créé l’égalité en cinquième, les Nationals ont marqué sept points consécutifs au cours des sixième et septième manches en route vers une victoire de 8-3.

Avec la défaite de dimanche, les Padres ont maintenant une fiche de 8-30 lorsque leur adversaire marque en premier, 5-13 dans les matchs à un point, 3-31 lorsqu’ils sont à la traîne après six manches et 4-34 lorsqu’ils marquent trois points ou moins. Ils ont également perdu 2-0 contre les Nationals samedi.

Bogaerts ne pense pas que l’équipe manque de combat, disant « Je ne ressens même rien de tout cela. » Mais il pense que son équipe pourrait « essayer peut-être d’en faire trop » car il sent que l’équipe entre un peu en mode panique chaque fois qu’elle traîne en début de match.

« C’est comme si chaque fois que quelqu’un d’autre marque en premier, c’est comme, ‘Oh, merde, problème.’ Vous savez? Ce genre de sentiment « , a déclaré Bogaerts. « Et cela ne devrait pas être ainsi, surtout ce que nous avons fait ces deux ou trois derniers jours – évidemment pas le blanchissage [Saturday] mais les jours d’avant. »

Les Padres sont restés à la quatrième place de la NL West pendant une grande partie de la saison, à 9,5 matchs des Diamondbacks de l’Arizona pour la première place de la division et à 6,5 matchs des Dodgers de Los Angeles pour la dernière place de joker, loin cri d’où beaucoup pensaient qu’ils seraient au début de la saison.

La signature de Bogaerts était une grande raison pour laquelle beaucoup pensaient que les Padres feraient un pas en avant en 2023. Le quadruple arrêt-court All-Star a reçu un contrat de 280 millions de dollars sur 11 ans à signer avec San Diego pendant l’intersaison.

Mais Bogaerts n’a pas respecté le contrat récemment. Après avoir atteint plus de 0,300 avec six circuits en mars et avril, la production de Bogaerts a chuté. Il frappe juste .221 avec deux circuits, 14 points produits et un .614 OPS depuis le début du mois de mai.

Alors que la première moitié de la saison touche à sa fin, Bogaerts espérait que les Padres pourraient gagner 10 de leurs 15 derniers matchs avant la pause des étoiles. San Diego a déjà perdu deux matchs au début de la séquence de 15 matchs et deux de ses quatre séries restantes avant la pause sont contre des équipes avec des records de victoires (Reds et Angels).

Pourtant, Bogaerts a confiance que les Padres peuvent clôturer la première mi-temps en force et se préparer pour une poussée en séries éliminatoires après la pause des étoiles. Mais il sait aussi que si les Padres vont avoir un revirement, cela doit se produire le plus tôt possible.

« Vous savez quoi, ce n’est pas la façon dont vous commencez. C’est la façon dont vous finissez », a déclaré Bogaerts. « Nous avons donc encore une chance de renverser la vapeur et… de terminer sur une note très forte.

« Mais nous devons commencer. Nous devons le faire. Il ne reste plus beaucoup de lendemains, vous savez. La saison touche à sa fin – je veux dire, pas bientôt, mais ça l’est. Si nous continuons à accumuler les pertes, ça viendra vite fait. »

