Xabi Alonso reste avec Leverkusen en coup aux Spurs

Xabi Alonso semble prêt à rester avec le Bayer Leverkusen au-delà de la campagne actuelle. Fernando Carro, directeur général du club allemand, a confirmé l’avenir de son entraîneur-chef dans une récente interview avec un média espagnol COMME.

« Il a un contrat avec nous jusqu’en 2024. » proclama Carro. « Il est heureux ici et nous sommes heureux avec lui. Nous aimons travailler ensemble et je suis sûr que nous serons avec lui la saison prochaine. Et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres, mais dans le football, on ne peut pas chercher beaucoup plus loin.

Les Spurs sont sans manager permanent depuis 6 semaines

Tottenham Hotspur est lié à Alonso depuis des semaines maintenant. L’équipe du nord de Londres est à la recherche d’un nouveau patron permanent depuis le licenciement d’Antonio Conte le 26 mars. Cristian Stellini a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef temporaire pendant environ un mois avant de quitter également le club. Ryan Mason a ensuite été nommé entraîneur-chef par intérim le 24 avril.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid a été une révélation avec Leverkusen cette saison. Alonso est entré dans la mêlée début octobre alors que le club occupait la 17e place du classement de la Bundesliga. Cependant, l’ancien milieu de terrain vedette place l’équipe allemande à la sixième place du classement.

Leverkusen est le premier poste d’entraîneur senior pour Xabi Alonso

Carro a également été interrogé sur l’embauche d’Alonso en début de saison malgré son manque d’expérience. Le seul poste d’entraîneur-chef précédent de l’entraîneur était avec l’équipe de la Real Sociedad B. « Nous suivons Xabi Alonso depuis longtemps, nous l’avions sur notre liste de futurs entraîneurs possibles pour le moment que nous avons jugé bon », a déclaré Carro.

« Ne pas pouvoir revenir avec [previous coach] Gerardo Seoane, qui faisait un excellent travail et avec qui nous avions terminé troisième l’année dernière, nous avons décidé d’aller chercher Xabi.

« Nous avions besoin d’un nouveau coup de pouce et pour cela nous avions une liste de différents entraîneurs, et nous avions de très bonnes références pour Xabi. Nous avons parlé avec lui et nous nous sommes rendu compte qu’il avait vraiment des idées très claires, il avait des capacités très importantes et d’autres vertus, et une expérience très importante dans le monde du football.

En plus de monter dans les rangs de la ligue allemande, Alonso a également le club en demi-finale de la Ligue Europa. Leverkusen devrait affronter l’équipe italienne de Roma lors du match aller du match jeudi.

Si Alonso est désormais indisponible, les Spurs devront désormais se tourner vers des cibles différentes. Julian Nagelsmann serait toujours en lice pour le poste. Ceci malgré le fait qu’il y a des problèmes de demande salariale avec l’entraîneur allemand. Vincent Kompany de Burnley est également apparemment toujours en lice.

PHOTO : IMAGO / Revierphoto