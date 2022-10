Xabi Alonso nommé nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen a engagé l’ancienne star de Liverpool et du Real Madrid Xabi Alonso comme entraîneur après avoir limogé Gerardo Seoane mercredi.

Le club de Bundesliga a déclaré qu’il s’était “séparé” de l’entraîneur suisse et a nommé l’ancien milieu de terrain espagnol de 40 ans, qui devait obtenir un contrat jusqu’en juin 2024.

Alonso a connu une brillante carrière de joueur, faisant 114 apparitions pour l’Espagne et l’aidant à remporter la Coupe du monde en 2010 et les titres de champion d’Europe en 2008 et 2012. L’ancien joueur de la Real Sociedad a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2005 et le Real Madrid en 2014. Il a aidé le Bayern Munich à remporter trois titres consécutifs en Bundesliga entre 2015 et 2017.

Il s’agit de son premier poste de cadre supérieur, après avoir passé les trois dernières années en tant qu’entraîneur de l’équipe réserve à la Real Sociedad. Il a commencé sa carrière d’entraîneur dans la formation des jeunes du Real Madrid.

“En Xabi Alonso, nous avons signé un entraîneur qui, en tant que joueur, a été un professionnel de classe mondiale pendant de nombreuses années, un stratège intelligent et très performant dans trois des ligues européennes les plus exigeantes”, a déclaré le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes.

Seoane a mené Leverkusen à la troisième place de la Bundesliga la saison dernière après avoir rejoint l’équipe suisse Young Boys en 2021.

Mais cette saison ne s’est pas déroulée comme prévu.

Le dernier match de Seoane en charge était une défaite 2-0 à Porto en Ligue des champions mardi, quelques jours après que son équipe a été battue 4-0 au Bayern Munich en Bundesliga. Leverkusen est deuxième à partir du bas de la ligue allemande avec seulement cinq points des huit premiers tours. L’équipe de Seoane a également été éliminée au premier tour de la Coupe d’Allemagne par l’équipe de troisième division SV Elversberg.

“Gerardo Seoane a fait du bon travail pour Bayer 04 au cours de la dernière année et demie, en particulier avec l’excellent qualification pour la Ligue des champions », a déclaré Rolfes. “Malheureusement, nous nous sommes éloignés de la voie du succès.”

Leverkusen a déclaré qu’il présenterait Alonso lors d’une conférence de presse jeudi.

