X (Twitter) va commencer à facturer 1 $/an aux nouveaux utilisateurs pour publier, répondre et interagir

X, officiellement Twitter, a annoncé qu’il commencerait à facturer aux nouveaux utilisateurs de la plateforme 1 $/an pour publier et interagir avec d’autres utilisateurs, affirmant que le nouveau paywall est introduit pour réduire le spam, les comptes de robots automatisés et la manipulation sur la plateforme.

Annoncé dans un article mardi, X indique que son nouvel abonnement annuel « Not A Bot » sera testé sur de nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, marquant l’un des changements les plus importants apportés à la plateforme de médias sociaux depuis le rachat turbulent d’Elon Musk l’année dernière. .

Selon X, les nouveaux utilisateurs qui rejoignent mais ne s’abonnent pas ne pourront pas créer de messages, aimer, répondre ou ajouter du contenu à leurs favoris.