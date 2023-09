X/Twitter ferme les cercles le mois prochain

Twitter, récemment renommé X, ferme son Fonctionnalité Cercles. Circles permet aux utilisateurs de partager des publications avec des personnes sélectionnées plutôt qu’avec tous leurs abonnés, mais il semble qu’Elon Musk préférerait que les gens publient tout cela ou le gardent pour eux. La fonctionnalité sera supprimée le mois prochain, un peu plus d’un an après Les cercles sont devenus largement disponibles Sur la plateforme.

« X abandonne Circles à compter du 31 octobre 2023. Après cette date, vous ne pourrez plus créer de nouvelles publications limitées à votre cercle, ni ajouter de personnes à votre cercle. Vous pourrez cependant supprimer des personnes de votre cercle en ne les suivant plus comme décrit ci-dessous », a déclaré X sur son site. page d’assistance.

Les cercles ont été lancés en août de l’année dernière, mais problèmes rencontrés qui s’opposaient directement à l’objectif de la fonctionnalité, comme rendre publics les tweets semi-privés. Les publications destinées à un public limité, c’est-à-dire celles faisant partie du « cercle » interne de l’utilisateur, ont été diffusées auprès de millions de personnes en avril. Le bug a entraîné l’apparition de tweets Circles dans les flux For You et, dans certains cas, pour les utilisateurs qui ne suivaient pas la personne qui l’avait initialement publié.

X, puis Twitter, n’ont corrigé le bug qu’un mois plus tard, le qualifiant d’« incident de sécurité » dans un email consulté par Fortune mais n’a pas expliqué comment le problème s’est produit en premier lieu. « Nous avons mené une enquête approfondie pour comprendre comment cela s’est produit et avons résolu ce problème », a déclaré Twitter dans l’e-mail envoyé aux utilisateurs.

Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sécurité de X, a mis en garde les utilisateurs contre les problèmes de confidentialité après sa démission en décembre, déclarant TechCrunch: « Si les tweets protégés cessent de fonctionner, fuyez, car c’est le symptôme que quelque chose ne va vraiment pas. »

La société n’a pas expliqué pourquoi elle ferme désormais la fonctionnalité Circles ou si cela a quelque chose à voir avec problèmes passés mais au lieu de cela, il pourrait rediriger son attention vers son Fonctionnalité Communautés qui a été ajouté en 2021. Les communautés fonctionnent de la même manière que les cercles et reflètent à bien des égards les subreddits en permettant aux gens de créer et de rejoindre une « communauté », où ils peuvent publier des tweets directement aux autres membres, plutôt qu’à l’ensemble de leurs abonnés.

Gizmodo a contacté X pour commenter mais a reçu la réponse : « Occupé maintenant. Revenez plus tard. »