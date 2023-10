X/Twitter d’Elon Musk supprime les gros titres des liens d’actualité

L’entreprise de médias sociaux d’Elon Musk devient de plus en plus curieuse. Suite à quelques changements d’infrastructure bizarres (comme renommer le nom et les images emblématiques de l’ensemble du site), Musk a maintenant pris la décision de supprimer les liens de leurs titres lorsqu’ils sont partagés sur la plateforme.

Tle changement est entré en vigueur mercredi mais Musk nous a prévenus de son intention de décapiter reportages en aoûtdisant qu’il pensait que ce serait améliorer l’esthétique du site. Auparavant, les liens partagés vers la plateforme arboraient un titre, un court résumé de l’histoire et une image de fond. Désormais, les liens partagés sur la plateforme n’auront plus de titre d’identification, mais n’auront que leur image en vedette et le nom du sortie en exposition. Si les utilisateurs souhaitent un titre dans un article, ils devront le rédiger eux-mêmes manuellement. Le point de vente indique que le changement n’a jusqu’à présent été déployé qu’aux utilisateurs mobiles.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur la décision.

La nouvelle du le changement intervient alors que Reuters rapports que les revenus publicitaires sur X ont (sans surprise) diminué chaque mois. Le média affirme que les revenus publicitaires aux États-Unis ont diminué d’au moins 55 % d’une année sur l’autre chaque mois depuis que Musk a repris la plateforme en octobre dernier, citant des données provenant d’une source tierce. La baisse la plus spectaculaire s’est produite en décembre 2022, au cours de laquelle les revenus des annonceurs ont chuté de 78 % par rapport à décembre 2021. En août, qui aurait été le mois le plus récent point de données disponible, les revenus ont chuté de 60 % d’une année sur l’autre. La plateforme les malheurs de la publicité proviennent probablement tous des tentatives farfelues de Musk pour promouvoir la « liberté d’expression » sur la plateforme, ce qui est probable effrayer les entreprises qui ne veulent pas être associé à un discours de haine et propagande d’extrême droite. L’idée selon laquelle cliquer sur une image va maintenant vous emmener vers un site Web inconnu fera certainement de X/Twitter une cible encore plus grande pour les pirates et les escrocs, une qualité qui pourrait faire fuir encore plus d’annonceurs.

Musk semble avoir mené une vendetta contre les éditeurs de presse depuis qu’il a officiellement repris la plateforme l’automne dernier. En septembre, la nouvelle est tombée que X/Twitter limitait le trafic vers le New York Times. L’engagement sur les tweets liés à des articles du New York Times a explosé en juillet et a continué de baisser en août par rapport aux tweets liés à des concurrents comme le Wall Street Journal et le Washington Post. De plus, Musk voulait étiqueter les médias sur la plateforme, décerner à NPR un badge de « média affilié à l’État » que a déclenché l’exode du point de vente de la plateforme avant lui a finalement abandonné l’idée tout à fait à la demande du biographe Walter Isaacson.