X supprime son équipe de désinformation et d’intégrité électorale

X avait récemment publié des offres d’emploi au sein de son équipe de « perturbation des menaces », et en août, il a publié un article de blog détaillant ses efforts pour garantir «discours politique précis et sûr sur X« .

« Nous élargissons actuellement nos équipes de sécurité et d’élections pour nous concentrer sur la lutte contre la manipulation, la découverte de comptes inauthentiques et la surveillance étroite de la plateforme pour détecter les menaces émergentes », a indiqué la société dans le blog.

La PDG Linda Yaccarino, ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, a également a récemment déclaré au Financial Times que la société envisage d’élargir ses équipes de confiance, de sécurité et d’élections (NBCUniversal est la société mère de NBC News).

Les réductions, qui ont été annoncées le jour du deuxième débat de la primaire présidentielle républicaine, font partie d’un retrait plus large de X de ses efforts pour lutter contre les fausses informations et l’ingérence étrangère qui sévissaient autrefois sur la plateforme. Le propriétaire Elon Musk a procédé à de nombreux licenciements lorsqu’il a repris l’entreprise, dont certains au sein de son équipe autrefois importante de « confiance et sécurité ».

Depuis lors, X est resté en évolution, avec le départ de nombreux autres membres du personnel de haut niveau en matière de confiance et de sécurité, notamment Yoel Roth et Ella Irwin, qui n’ont chacun occupé que quelques mois à la tête de la division.

Musk a également critiqué de manière agressive les efforts de modération antérieurs de l’entreprise, en publiant des documents internes qui, selon lui et des commentateurs conservateurs, démontraient un penchant libéral dans la façon dont elle gérait les élections et la désinformation.

Ces derniers mois, les utilisateurs conservateurs qui avaient critiqué les politiques de modération de contenu de X j’ai commencé à poster Les précédents tweets et likes de Rodericks suggéraient qu’il travaillait à l’encontre de la vision de Musk d’une soi-disant plateforme de liberté d’expression.

Rodericks a obtenu la semaine dernière une injonction temporaire auprès d’un tribunal irlandais interdisant à l’entreprise de poursuivre les procédures disciplinaires. Selon Le temps irlandaisRodericks a déclaré au tribunal que les dirigeants de X le punissaient parce qu’il avait « fait preuve d’hostilité » avec des messages critiquant Musk et Yaccarino.

Le rapport d’Information a rapidement suscité les critiques de certains organismes de surveillance de la technologie. Le Tech Oversight Project, une organisation à but non lucratif qui soutient le démantèlement des grandes entreprises technologiques, a souligné un récent rapport de la Commission européenne qui a révélé que X avait connu la plus forte hausse de désinformation et de propagande russe de toutes les plateformes technologiques entre janvier et mai.

« Depuis qu’il a pris la direction de X, Elon Musk a utilisé la plateforme pour fomenter l’antisémitisme, les discours de haine et la désinformation, faisant le jeu de mauvais acteurs comme la Russie, la Chine et l’Iran », a déclaré Kyle Morse, directeur exécutif adjoint de Tech Oversight. Projet, a déclaré dans un communiqué de presse. « Décimer leur équipe d’intégrité électorale – en plus des licenciements de l’année dernière – signifie que X continuera d’être un paysage infernal toxique que les gens et les annonceurs devraient éviter. »