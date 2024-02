X retient certains comptes indiens après un décret du gouvernement Modi

“Nous retiendrons ces comptes et publications uniquement en Inde ; cependant, nous ne sommes pas d’accord avec ces actions et maintenons que la liberté d’expression devrait s’étendre à ces publications”, a déclaré le service des affaires gouvernementales mondiales de la plateforme sans nommer ces comptes.

L’annonce n’indiquait pas de raison, mais plusieurs médias locaux lié le décret du gouvernement à la protestations en cours des agriculteurs.

CNBC a contacté le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion du pays pour obtenir de plus amples commentaires.

Des dizaines de milliers d’agriculteurs indiens – pour la plupart originaires de l’État du Pendjab, dans le nord du pays – manifestent depuis la mi-février pour réclamer de meilleurs prix pour les récoltes qui leur ont été promises en 2021.

Ils marchent vers la capitale New Delhi depuis plus d’une semaine maintenant, mais les manifestations se sont arrêtées mercredi après qu’un jeune manifestant et d’autres personnes ont été blessés lors d’affrontements avec la police qui a tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser des milliers de personnes se dirigeant vers Delhi. a rapporté Reuters.

Le gouvernement indien et X sont en désaccord depuis des années.

En juin, Jack Dorsey – co-fondateur de Twitter, rebaptisé X sous Musk – a affirmé que Le gouvernement indien avait menacé de mettre fin à la plateforme à moins qu’il ne se conforme aux ordres de blocage des comptes qui critiquaient la façon dont le gouvernement avait géré les précédentes manifestations des agriculteurs.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a réfuté ces allégations, les qualifiant de « mensonges ».

En octobre, le Le gouvernement Modi averti Musk a déclaré que X devrait se conformer aux nouvelles et prochaines règles informatiques du pays.

Pendant la pandémie, X a reçu l’ordre de supprimer les messages critiquant le gouvernement sur la façon dont il agit. a géré le Covid-19.

La liberté d’expression de l’Inde était classée à 0,52 en 2022, soit un niveau inférieur à celui du Pakistan (0,66) et du Sri Lanka (0,67), selon Notre monde dans les données.

X a déclaré dans un message qu’il n’était pas en mesure de publier les décrets “en raison de restrictions légales”. Cependant, elle a rédigé un appel contestant le gouvernement indien avec des comptes en attente de blocage, a indiqué la société.

“Nous avons également informé les utilisateurs concernés de ces actions conformément à nos politiques”, a-t-il déclaré dans un message.

“Nous pensons que les rendre publics est essentiel pour la transparence”, ajoute le message. “Ce manque de divulgation peut conduire à un manque de responsabilité et à une prise de décision arbitraire.”

Les résidents indiens ont utilisé la plateforme de médias sociaux pour exprimer leur frustration face à la décision, publiant des sentiments de colère comme “Honte à toi, dictateur Modi” et “La liberté d’expression ne peut pas signifier répandre l’anarchie dans le pays.”

— Naman Tandon de CNBC a contribué à cette histoire.