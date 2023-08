Le réseau social Twitter, récemment rebaptisé X, a réquisitionné le pseudo « @music » du développeur de logiciels open source Jeremy Vaught, qui a déclaré à CNBC qu’il avait créé le compte en 2007 et y avait construit une communauté d’environ un demi-million de followers.

Alors que X, dirigé par Elon Musk, n’a donné à Vaught d’autre choix que de renoncer au nom d’utilisateur souhaitable sur sa plate-forme, il s’est vu offrir la possibilité de choisir parmi une liste d’autres poignées liées au thème de la musique. Son compte X-assigné, qui est « @musicfan », n’est pas à son goût mais il s’en contente pour l’instant. X a au moins transféré ses abonnés sur le nouveau compte, a-t-il déclaré.

La décision de la société de médias sociaux soulève des questions sur la valeur d’une poignée sur sa plate-forme. X conditions d’utilisationdernière mise à jour en mai, indique : « Nous pouvons également supprimer ou refuser de distribuer tout contenu sur les services, limiter la distribution ou la visibilité de tout contenu sur le service, suspendre ou résilier des utilisateurs et récupérer des noms d’utilisateur sans responsabilité envers vous. »

La menace de perdre une poignée peut rendre difficile pour les créateurs de faire suffisamment confiance à la plate-forme pour y construire à long terme Vaught a déclaré à CNBC.

Bien qu’il n’ait pas monétisé son compte « @music », Vaught en a parfois profité pour passer en revue le matériel grand public, principalement des fabricants d’écouteurs, d’écouteurs et d’autres accessoires en demandant son avis, compte tenu de son statut d’influenceur des médias sociaux.

Il y a de nombreuses années, Vaught s’inquiétait de savoir si la direction précédente de Twitter tenterait de prendre le contrôle de lui. Cependant, avant que Musk n’ait acquis et ne se soit nommé à la suite C là-bas, Twitter a décidé de laisser « @music » seul et a créé sa propre marque « @twittermusic » à la place.

On ne sait pas ce que X prévoit de faire avec le compte « @music » maintenant. Jeudi, la société a publié une photo du musicien Ed Sheeran là, tenant une copie de son album de 2014 « x » qui se prononce « multiplier ». Les représentants de Sheeran, X et Musk n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Vaught a déclaré qu’il avait déjà investi dans une autre société dirigée par Musk, un constructeur de véhicules électriques Tesla , bien qu’il ne détienne aucune action actuellement. Il a également payé des frais remboursables de 100 $ pour réserver un Tesla Cybertruck, la camionnette trapézoïdale de la société pour laquelle Tesla n’a pas encore divulgué les spécifications et les prix finaux.

Vaught a déclaré à CNBC qu’il utilisait toujours X, bien qu’il ait créé un nouveau compte sur le concurrent textuel de Meta, Threads, et un autre sur Mastodon. « La communauté de développement de logiciels est active sur Twitter à ce jour », a expliqué Vaught. « Donc, pour cette seule raison, c’est toujours le social le plus intéressant que j’ai. »

Vaught était déçu que X prenne le relais d’un utilisateur qui a investi 16 ans dans sa plate-forme avec rien d’autre qu’une correspondance impersonnelle, plus proche d’un ticket d’assistance technique.

« J’étais définitivement fier d’avoir construit @music à un demi-million d’abonnés plus ou moins », a-t-il ajouté. « Et je suis un développeur de logiciels. J’avais réfléchi à ce que je pourrais construire autour de cela pour potentiellement capitaliser sur mon public. »

Lorsque Twitter a brusquement changé de nom en X le mois dernier, il a pris le contrôle d’un autre utilisateur de longue date qui portait le nom « @x » sur la plate-forme, comme NBC News a rapportésoulevant des questions sur la propriété intellectuelle et les droits des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Lorsque X a informé Vaught qu’il devrait renoncer à son nom d’utilisateur, il lui a attribué le pseudo « @musicfan » et lui a proposé une liste d’autres pseudos suggérés parmi lesquels il pouvait choisir. En les parcourant, il a dit qu’il se sentait mal à l’aise.

Il a découvert que « @musicfan » avait été créé en 2011, selon le site. Vaught a dit qu’il espérait que X n’avait pas pris quelque chose à un autre utilisateur pour lui donner, mais il n’a pas non plus pu obtenir de réponse définitive de la société de médias sociaux de Musk.

« Tout cela est juste louche », a-t-il déclaré.