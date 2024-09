X rendra bientôt vos publications publiques visibles pour les comptes que vous avez bloqués

X va bientôt modifier la fonctionnalité derrière son bouton de blocage afin que si vous bloquez un compte, il puisse toujours voir vos publications publiques, selon les modifications apportées au site Web de X repéré par Elon Musk a confirmé ces changements lundi, notant que les comptes bloqués ne pourront toujours pas interagir avec les utilisateurs qui les ont bloqués, mais ils pourront bientôt voir leurs publications.

« La fonction de blocage empêchera ce compte de s’engager, mais ne bloquera pas la visualisation, [a] « publication publique », a déclaré Musk dans un tweet le lundi.

Selon Owji, les utilisateurs ne verront bientôt plus le message « Vous êtes bloqué… » lorsqu’ils visitent le compte d’un utilisateur qui les a bloqués, a-t-il déclaré à TechCrunch via un DM (message direct sur X). Au lieu de cela, les utilisateurs bloqués verront les publications publiques du compte, comme s’ils étaient n’importe quel autre utilisateur. Il y aura probablement toujours des limitations pour republier, citer, répondre ou interagir avec les comptes bloqués. On ne sait pas encore quand ce changement aura lieu.

Musk a déclaré dans son tweet de lundi qu’il était « grand temps que cela se produise ». Auparavant, si un compte public bloquait un utilisateur, celui-ci pouvait simplement se déconnecter et consulter les tweets du compte public. Il existait une solution de contournement facilement évitable, mais maintenant X semble supprimer complètement cette fonction.

Il y a environ 10 ans, lorsque X s’appelait encore Twitter, la plateforme avait apporté des modifications similaires à la fonctionnalité de blocage, qui ont été rapidement annulées. En 2013, Twitter a mis à jour sa politique pour permettre aux utilisateurs bloqués de voir le contenu, de suivre et même d’interagir avec ceux qui les ont bloqués. Le compte qui les a bloqués ne pouvait pas voir ces interactions, mais les autres le pouvaient. À l’époque, Twitter aurait convoqué une réunion d’urgence en raison des réactions négatives suscitées par la mise à jour du blocage, et aurait rapidement annulé sa politique pour maintenir des blocages plus stricts en vigueur.

La mise à jour d’aujourd’hui de X ne va pas aussi loin – les interactions ne sont toujours pas autorisées sous blocage, selon Musk – mais certains pourraient ne pas être ravis de ces changements. Les utilisateurs des réseaux sociaux utilisent souvent la fonction de blocage pour se distancer des harceleurs, des agresseurs ou des harceleurs. Avec ces nouveaux changements au blocage, ces barrières seront assouplies.