X-Men ’97 apporte Marvel Mutant Revival à Disney Plus à l’automne 2023

Nous avons eu notre premier aperçu du Disney+ renaissance de la série animée bien-aimée X-Men des années 90, alors que le prochain X-Men ’97 a été dévoilé vendredi lors Comic Con de San Diego. L’émission devrait être diffusée sur le service de streaming de Disney à l’automne 2023a déclaré Marvel Studios.

La série originale a duré cinq saisons, de 1992 à 1997 (et est entièrement sur Disney Plus).

Magneto, qui a souvent été l’ennemi le plus meurtrier des X-Men, sera le chef d’équipe de la série – le dernier épisode de l’ancienne série a vu un professeur X mortellement blessé quitter la Terre pour se faire soigner par des alliés extraterrestres, les Shi’ar. Sunspot, Cable, Bishop et Nightcrawler rejoindront également la super-équipe mutante.

La plupart des membres survivants de la distribution vocale de l’ancienne série reviennent pour X-Men ’97 – acteur Cal Dodd a taquiné son retour en tant que Wolverine retour en janvier. L’écrivain et producteur exécutif Beau DeMayo a noté que l’émission utilisera le musique thème X-Men extrêmement cool. Une deuxième saison a également été annoncée.

Cette émission ne semble pas faire partie de la Univers cinématographique Marvelmais nous avons eu des avant-premières musicales dans Doctor Strange dans le multivers de la folie et le Finale de Mme Marvel – un peu du thème mis à jour de l’émission joue quand le professeur X apparaît pour la première fois et quand Kamala Khan apprend la vérité sur ses origines.

La série faisait partie des émissions Marvel annoncées lors du Disney Plus Day de novembre dernier. Lors du panel d’animation Marvel de vendredi, des fenêtres de publication ont également été révélées pour Et qu’est-ce qui se passerait si…? saison 2, Marvel Zombies et Spider-Man : première annéeaccompagné d’une bande-annonce pour Je suis Groot.