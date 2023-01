X Mayo interviewe ses camarades de casting à propos de la saison 2 d’American Auto

Saison 2 de Voiture américaine est en route et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif de ce à quoi vous pouvez vous attendre via les stars de l’émission.

X Mayo (Dori) interviewe ses collègues de la distribution d’American Auto pour sa nouvelle émission “Let’s Ride”. Elle y plonge dans divers sujets et nous enthousiasme tous pour la saison 2 d’American Auto.

La saison deux a apparemment “crise et scandale” et est plus drôle que la saison deux.

Découvrez les interviews de X Mayo sur Voiture américaine saison 2 ci-dessous !

Au cas où vous seriez en retard dans l’émission, voici tout sur Voiture américaine:

Le créateur de “Superstore” présente une nouvelle comédie en milieu de travail qui décolle l’industrie automobile. Situés à Detroit, les dirigeants d’entreprise de Payne Motors sont à la croisée des chemins : s’adapter à l’évolution des temps ou être envoyés à la casse. La nouvelle PDG fait bouger les choses, dont le leadership, l’expérience et le savoir-faire ne sont que légèrement compensés par son manque total de connaissances sur les voitures. Heureusement, son équipe compte certains des meilleurs esprits du secteur – lorsqu’ils ne se battent pas ou n’essaient pas de se déjouer les uns les autres. Du siège social à l’usine, l’équipe de Payne Motors fait rire les gens.

Voiture américaine la saison 2 débute DEMAIN, mardi 24 janvier, à 20 h 30 HE / PT sur NBC.