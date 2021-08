Et après le début des inoculations, il a commencé à utiliser des outils de cartographie numérique – communément appelés système d’information géographique, ou logiciel SIG – pour explorer comment les taux de vaccination variaient dans le comté et comment ils étaient corrélés à divers facteurs démographiques.

Lors de leurs réunions régulières de réponse à la pandémie au cours de l’année écoulée, les responsables du comté de Suffolk, New York, se sont retrouvés à revenir, encore et encore, sur des questions de géographie.

Au cours des mois suivants, alors que les taux de vaccination augmentaient dans ces quartiers, des portions de la carte sont devenues jaunes ou même vertes. « Je ne peux pas m’asseoir ici et conclure que notre système SIG est la raison pour laquelle cela s’est produit », a déclaré le Dr Rajashekharaiah. Mais, a-t-il ajouté, « le SIG a été un outil très, très puissant pour nous permettre de communiquer ces obstacles ».

Au milieu du déploiement très inégal des vaccins Covid-19, de nombreux responsables de la santé et organisations communautaires s’appuient sur des données géospatiales pour planifier leurs campagnes de vaccination et suivre leurs progrès dans les moindres détails. Esri, une entreprise californienne qui fabrique des logiciels SIG largement utilisés, affirme que des centaines d’organisations à travers le monde, y compris de nombreux États américains et plus de 20 gouvernements nationaux, utilisent ses outils de cartographie numérique pour les aider à prendre des photos.

« Les SIG et les outils de cartographie ont été très importants pour aider ces services de santé à faire vacciner les gens – à être plus organisés dans le processus, plus rationalisés et stratégiques et même tactiques », a déclaré le Dr Este Geraghty, médecin-chef d’Esri.