X Les réseaux sociaux poursuivent X

Il s’avère qu’Elon Musk n’est pas aussi créatif qu’on le pensait pour trouver des noms d’entreprises, car son obsession pour la lettre X lui cause des ennuis juridiques. Une agence de publicité de Floride pour cabinets d’avocats poursuit l’entreprise du milliardaire pour contrefaçon de marque.

Reuters rapports que l’agence, X Social Media LLC, a déposé la procès devant un tribunal fédéral de Floride, arguant que Musk rebaptise Twitter en X était un motif de confusion pour les clients. L’agence affirme qu’elle utilise systématiquement la marque déposée au niveau fédéral X SOCIALMEDIA depuis 2016, ce qui a conduit les consommateurs à associer l’agence aux médias sociaux. Le procès affirme que l’agence de publicité a également investi plus de 400 millions de dollars et que X Corp a violé les pratiques commerciales trompeuses et déloyales de la Floride.

« Comme « X » est une plate-forme de médias sociaux, les consommateurs confondent naturellement « X SocialMedia » avec la plate-forme de médias sociaux de X Corp. », fait valoir le procès. « X Social Media a déjà subi une perte de revenus en corrélation avec le changement de marque de X Corp. et l’utilisation de la marque »X.’ Il est fort probable que cette confusion inverse se poursuive au détriment financier de X Social Media et au détriment des consommateurs qui utilisent et bénéficient de ses services.

Il y aurait apparemment 900 enregistrements de marques américaines sur « X » dans une grande variété d’industries différentes. Microsoft, par exemple, possède une marque sur X pour sa console de jeux vidéo Xbox et les plateformes associées, et possède cette marque depuis 2003. Le concurrent de Twitter/X, Meta, possède également une marque sur X pour un logo de logiciel et de réseau social. Alors que X Social Media LLC vient de déposer une plainte contre X Corp pour contrefaçon, ce vide juridique pourrait servir d’exemple à suivre pour d’autres sociétés détenant des marques similaires.

Elon Musk a officiellement repris Twitter en octobre dernieret en avril dernier, des documents judiciaires ont révélé que Musk changeait le nom de l’entreprise de Twitter Inc. à X Corp. La plate-forme elle-même est finalement devenue connue sous le nom de X après que l’URL twitter.com ait commencé à rediriger vers x.com ces derniers temps. été. Linda Yaccarino, PDG de Twitter/X posté quelques mots sur la plate-forme après le changement de marque, affirmant que « X est l’état futur de l’interactivité illimitée » et sera « alimenté par l’IA ». Yaccarino, cependant, a également été contraint de nettoyer les dégâts. laissé pour compte par la tentative de Musk de créer un site Web pour tout, le PDG qualifiant le changement de marque de « libération de Twitter ».