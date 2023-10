X – l’artiste anciennement connu sous le nom de Twitter – a annoncé aujourd’hui deux nouveaux niveaux d’abonnement pour son service. Ceux-ci rejoignent l’abonnement Premium de 8 $/mois déjà disponible, qui devient désormais l’option intermédiaire.

L’abonnement X le moins cher est désormais Basic, à 3 $/mois. Cela vous donne la possibilité de modifier des publications, de créer des publications plus longues (et des vidéos plus longues), d’annuler la publication, cela vous donne accès à Reader pour consommer des publications plus longues sans distractions, vous disposez d’une lecture vidéo en arrière-plan, de la possibilité de télécharger des vidéos et vous recevez un petit boost de réponse.

De plus, vous pouvez utiliser l’authentification SMS à deux facteurs et vos DM sont cryptés. En termes de personnalisations, vous pouvez modifier les icônes des applications, vous obtenez des dossiers de favoris, la possibilité de personnaliser la navigation et le thème, vous pouvez mettre en évidence vos meilleures publications dans un onglet dédié de votre profil et vous pouvez masquer vos goûts et vos abonnements. Fait intéressant, Basic ne vous donne ni coche ni vérification d’identité.

nous lançons également un nouveau niveau Basic pour 3 $/mois (lors de votre inscription via le Web) qui vous donne accès aux fonctionnalités Premium les plus essentielles. – Prime (@premium) 27 octobre 2023

Premium sera toujours disponible à 8 $/mois, et en plus de toutes les offres de base, vous bénéficiez également de la moitié des annonces dans Pour vous et Suivant, d’un boost de réponse plus important, de la coche (et de la possibilité de la masquer si vous le souhaitez) et de l’identifiant. vérification et accès au Creator Hub, qui vous permet d’être payé pour publier et obtenir de l’argent de vos abonnés qui s’abonnent à vous. Vous pouvez également accéder aux analyses, ainsi qu’à X Pro et Media Studio.

Enfin, le nouveau niveau Premium+ à 16 $/mois comprend tout ce qui est dans Premium, mais ne contient aucune publicité dans For You et Follow et la plus grande augmentation de réponse.