La prochaine étape du plan d’Elon Musk visant à faire de X une « application tout » unique concerne les appels audio et vidéo. Le propriétaire de plus en plus instable des médias sociaux a republié un message, révélant que certains utilisateurs disposent désormais d’une première version de la fonctionnalité.

Les appels audio et vidéo ne sont actuellement disponibles que pour les utilisateurs iOS. Il est disponible pour les personnes du carnet d’adresses (à condition qu’il soit lié au compte X) et pour les personnes suivies par l’utilisateur. Il existe une autre bascule, permettant uniquement aux utilisateurs vérifiés (ceux qui paient 8 $ par mois) de vous appeler.

Les utilisateurs, dont certains avec la très importante coche bleue, ont commenté sous la publication qu’ils n’avaient pas reçu la fonctionnalité, même après une mise à jour, suggérant que la fonctionnalité est toujours en mode test A/B. Il n’y a pas non plus de bouton pour passer un appel, ce qui signifie que la fonction ne fonctionne techniquement pas réellement, X ne fait que préparer le terrain.

La fonctionnalité devrait être disponible dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Messages directs > Activer les appels audio et vidéo. La page d’assistance de X indique que seuls les abonnés Premium en auront la possibilité. Musk a commenté dans le fil d’un utilisateur que les appels sont toujours « un produit bêta, mais il est prometteur ».

L’introduction d’appels audio et vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, est une tentative d’éloigner les utilisateurs des services de Meta comme Facebook Messenger, Instagram Direct ou WhatsApp. Il existe également de nombreuses autres plates-formes de messagerie proposant des appels audio et vidéo, ce qui rendra la tentative de X de se positionner sur ce marché spécifique une bataille difficile.

