X Factor AXED alors que Simon Cowell appelle le temps après 17 ans

SIMON Cowell supprime The X Factor après 17 ans.

Le mastodonte d’ITV nous a enthousiasmés avec une série de nouveaux arrivants talentueux – de nombreuses stars désormais établies de la pop et de la télévision.

11 X Factor a été diffusé pour la première fois en 2004 avec les juges Simon Cowell, Sharon Osborne et Louis Walsh Crédit : ITV

11 X Factor a été diffusé pour la dernière fois en 2018 avec Robbie Williams, Ayda Field, Simon Cowell et Louis Tomlinson dans le jury Crédit : PA : Association de la presse

Il a été diffusé pour la dernière fois en 2018 et est maintenant mis de côté par Simon Cowell depuis au moins cinq ans.

Mais des sources proches du magnat de la musique de 61 ans pensent que The X Factor est « peu probable » de revenir sur les écrans britanniques.

Simon va maintenant se concentrer sur un nouveau jeu télévisé à gros prix appelé Walk The Line.

Un initié de l’émission a déclaré à propos de X Factor: «Dans le monde, c’est toujours un phénomène et rapporte des millions chaque année. Mais au Royaume-Uni, il ne fait aucun doute qu’il est devenu légèrement périmé.

« Simon reste au sommet de son art et sait faire un coup sûr. Il détient les droits de l’émission, et c’est son appel – pas celui d’ITV – qu’il l’abandonne ou non.

« De toute évidence, la dernière chose qu’il veut, c’est que X Factor s’éteigne avec un gémissement et devienne un peu une blague – surtout contrairement à la série dans son faste.

« Il est toujours en veilleuse et il y a la possibilité de le rendre en 2023, avec des auditions l’été prochain, mais beaucoup de choses vont rouler sur son nouveau format Walk The Line. »

» LÉGÈREMENT PÉRIMÉ «

Le nouveau jeu télévisé de Simon est une série en six parties qui devrait occuper une place aux heures de grande écoute le samedi soir.

Décrit comme un format « à indice d’octane élevé, mordant les ongles », il verra les concurrents se produire devant Cowell et un jury de célébrités.

Les deux meilleurs joueurs de la soirée peuvent soit encaisser une somme d’argent « qui change la vie » – soit rester dans la compétition et risquer de perdre l’argent s’ils sont éliminés à l’étape suivante. L’initié a déclaré à propos de l’émission: « Il y a de grands espoirs pour elle – et elle sera diffusée cet hiver. »

Une source d’ITV a ajouté : « Il y a beaucoup d’argent en jeu et le concept est fantastique — c’est un peu comme une version musicale de Who Wants To Be A Millionaire ?

« Mais c’est un jeu télévisé, pas un spectacle de talents, et il est important de souligner qu’il n’est pas considéré comme un remplaçant direct de The X Factor. »

11 Leona Lewis a remporté la troisième série et son single Bleeding Love a été un succès mondial Crédit : Fonctionnalités Rex

11 Malgré leur troisième place en 2010, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik et Liam Payne ont vendu 70 millions de disques dans le monde. Crédit : Ken McKay

11 Alexandra Burke a joué en duo avec Beyoncé lors de la finale de 2008, qu’elle a remportée Crédit : ITV

La source a ajouté: « The X Factor est unique en son genre et, même dans sa dernière année, obtenait de très bons chiffres par rapport à d’autres émissions.

«Mais tout le monde espère que le public embarquera avec Walk The Line et que cela deviendra un incontournable d’ITV. De toute évidence, la porte n’est pas entièrement fermée sur The X Factor, mais tout le monde se concentre beaucoup sur la finalisation de nouveaux formats passionnants, plutôt que de regarder en arrière.

« Le sentiment est que même s’il continuera à être diffusé à l’international, il ne reviendra pas ici. »

À son apogée, The X Factor attirait régulièrement 12 millions de téléspectateurs le samedi soir.

Le concours de musique a été diffusé pour la première fois en 2004 et remporté par Steve Brookstein, aujourd’hui âgé de 52 ans.

Il a fait des noms familiers de JLS, Leona Lewis, Alexandra Burke, James Arthur, Olly Murs et Stacey Solomon parmi beaucoup d’autres.

DES CHIFFRES EN DIMINUTION

Il nous a ravis avec des actes originaux qui ont acquis un statut de culte, tels que les jumeaux identiques aux cheveux fourchus Jedward – et Chico avec son slogan « C’est l’heure de Chico ».

Et les auditions terriblement mauvaises de certains aspirants sourds nous ont fait éclater de rire.

La nouvelle de la décision de Simon intervient à la suite de la baisse des chiffres d’audience.

Dalton Harris, 24 ans, a été sacré vainqueur de la dernière émission en décembre 2018.

En moyenne, 5,3 millions de téléspectateurs l’ont vu gagner, loin des 17,2 millions de téléspectateurs qui ont vu Matt Cardle triompher en 2010.

11 Little Mix est le groupe féminin britannique le plus titré depuis les Spice Girls Crédit : TalkBack Thames

11 L’effronté chappie Olly Murs a conquis les téléspectateurs de X Factor avec ses mouvements de danse originaux Crédit : ITV

Cette année-là, la compétition a également donné naissance aux géants du boys band One Direction, et en 2011 est venu Little Mix, le groupe de filles britannique le plus titré depuis les Spice Girls.

Mais au cours des dernières années, il a eu du mal à créer des superstars de renom.

Les services de streaming tels que Spotify ont rendu plus difficile pour les gagnants d’obtenir des hits n ° 1 – ou d’avoir un impact significatif dans les charts.

L’émission est licenciée dans 57 pays et le groupe de rock italien Maneskin, finaliste de 2017, a remporté l’Eurovision plus tôt cette année – et est actuellement en tête des charts mondiaux de Spotify.

« La télé du samedi soir révolutionnée » Par Clemmie Moodie THE X Factor a révolutionné la télévision un samedi soir. À son apogée, il a produit de véritables moments de fraîcheur – des superstars non découvertes aux bouffons joyeux, trompés et sourds.

Mais après 15 séries, la série était fatiguée. Derrière le Botox, même Simon Cowell en avait marre. Il est temps de trouver la prochaine grande chose.

Et en voici quelques-uns que nous ne pouvons pas oublier…

Wagner

11 La paruline aux cheveux longs d’origine brésilienne a acquis un statut de culte instantané dès la seconde où il a chanté sans mélodie She Bangs de Ricky Martin dans la série sept. Crédit : Document à distribuer

Jedward

11 Les jumeaux identiques irlandais John et Edward Grimes étaient célèbres dans la série six autant pour leurs quiffs blonds assortis que pour leur chant sans mélodie Crédit : Ken McKay

Chico

11 Célèbre pour son slogan ringard, « C’est l’heure de Chico ! », il a sorti un morceau du même nom en 2006 qui a fait tomber Madonna de la première place. Crédit : Fonctionnalités Rex

Miel G