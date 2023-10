X est un échec un an plus tard : Paris Hilton à la rescousse

Il n’y a plus grand-chose de surprenant dans le X agité d’Elon Musk. Maintenant, un an après avoir finalement acheté la plateformeles données sont là et le résultat est attendu : X ne fait pas si chaud.

M. Tweet échappe au Super Bowl Tweet

SimilaireWeb rapporte que le trafic Web mondial vers la plateforme a diminué dans presque tous les domaines de la plateforme entre septembre 2022 et septembre dernier. Par exemple, le trafic mondial vers la plateforme sur ordinateur a diminué de 14 % d’une année sur l’autre, tandis que le trafic mobile stagne à 17,8 % sur iOS et Android combinés aux États-Unis.

SimilarWeb note que La guerre incessante des flammes entre Musk et les médias n’aide probablement pas son cas. Plus récemment, le milliardaire suppression des titres des liens partagés sur X, remettant en question sa place de « place publique mondiale » et de bastion de la liberté d’expression, Musk continue de le vanter. Le bon côté des choses, c’est que les pages visitées sur le profil et les publications de Musk ont ​​augmenté de 96 % au cours de l’année dernière.

« Le courant descendant n’est pas propre à X, d’autres réseaux sociaux de premier plan faisant également l’objet de comparaisons négatives », David F. Carr, responsable principal des analyses chez SimiliarWeb. « Au total, le trafic vers les 100 principaux réseaux sociaux et communautés suivis par Similarweb a diminué de 3,7 % d’une année sur l’autre en septembre. »

En même temps, TechCrunch rapports X a fait appel à Paris Hilton comme soutien d’une célébrité. La plateforme s’est associée au socialite et entrepreneur sur une icône X personnalisée uniquement disponible pour Abonnés premium. L’icône est rose vif avec des paillettes et est apparemment la première d’une longue lignée de collaborations entre X et 11:11, la société de médias de Hilton. Selon le média, Hilton travaillerait également avec X sur la vidéo en direct, le commerce en direct et l’audio en direct.

Musk a officiellement repris la plateforme Twitter/X en octobre de l’année dernière, et depuis, la situation est en déclin. Le PDG de Tesla a fait une série de choix bizarres pour bouleverser une grande partie de l’infrastructure numérique construite par la plateforme au cours de la dernière décennie et demie. En avril dernier, des documents judiciaires ont révélé que Musk avait rebaptisé le nom de la société Twitter Inc. en X Corp. La plate-forme elle-même est finalement devenue connue sous le nom de X après que l’URL twitter.com ait commencé à être redirigée vers X.com ce passé. été.

Depuis le changement de nom, Musk a plus récemment autorisé les utilisateurs doivent restreindre les réponses à celles avec des coches bleues et désactivé le mécanisme permettant aux utilisateurs de signaler un contenu inexact. Le milliardaire a également nommé Linda Yaccarino, ancienne directrice de publicité de NBC, au poste de PDG de l’entreprise, qui a été obligé de nettoyer les dégâts laissé de côté par la tentative de Musk de créer un site Web pour tout.