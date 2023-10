X d’Elon Musk répond à l’UE sur le contenu « illégal » entre Israël et le Hamas

Le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque contre Israël ce week-end. Le Hamas a été désigné organisation terroriste par les États-Unis, le Japon, l’Australie, Israël, l’Union européenne et de nombreux autres pays.

« Il n’y a pas de place sur X pour les organisations terroristes ou les groupes extrémistes violents et nous continuons à supprimer ces comptes en temps réel, notamment par des efforts proactifs. »

« X s’engage à servir le débat public, en particulier dans des moments critiques comme celui-ci, et comprend l’importance de s’attaquer à tout contenu illégal susceptible d’être diffusé via la plateforme », a déclaré Yaccarino.

Le PDG a également détaillé les politiques de l’entreprise concernant les discours violents, les médias synthétiques ou manipulés et les auteurs d’attaques violentes.

X a « identifié et supprimé des centaines de comptes affiliés au Hamas » depuis le début de la guerre, a déclaré Yaccarino.

Breton a également déclaré qu’il s’attend à ce que X soit en contact avec les autorités répressives compétentes et Europol et réponde « rapidement » à leurs demandes.

Le commissaire européen a également déclaré que des informations faisaient état d' »images et de faits faux et manipulés circulant » sur X.

Cette année, l’UE a introduit le La loi sur les services numériques (DSA), une réglementation radicale qui oblige les plateformes en ligne à contrôler les contenus illégaux de manière plus agressive sous peine d’amendes énormes.

La lettre de Yaccarino intervient après que Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur, ait donné mercredi à X 24 heures pour répondre à un avis dans lequel il a déclaré que l’UE avait des « indications » selon lesquelles X était « utilisé pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l’UE ». » après les « attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël ».

Yaccarino a déclaré que jusqu’à présent, X avait répondu à plus de 80 demandes de retrait reçues dans l’UE « dans les délais requis, de manière diligente et objective ». Elle a demandé à la Commission européenne de « fournir plus de détails » sur le contenu illégal présumé sur X. La PDG a ajouté que la société n’a reçu aucune notification d’Europol relative à un contenu illégal sur le service.

Breton a également envoyé cette semaine une lettre similaire au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, l’exhortant à être « vigilant » concernant le contenu lié au conflit Israël-Hamas.

L’UE continue d’intensifier sa surveillance des Big Tech. En avril, dans le cadre du DSA, la Commission européenne a désigné 19 entreprises, dont Apple et Amazon, comme de « très grandes » plateformes en ligne, ce qui signifie qu’elles seront soumises à une surveillance plus étroite en vertu de la réglementation.