X d’Elon Musk contraint encore plus les développeurs avec de nouveaux frais d’API apparents en plus d’un paiement mensuel de 42 000 $

Le X d’Elon Musk semble ajouter encore des frais supplémentaires pour les applications tierces, selon un développeur d’applications concerné.

Après avoir acquis Twitter, Musk a fait de grands changements radicaux à l’API de la plateforme, qui permet aux développeurs tiers d’intégrer X dans leurs plateformes. Le plus gros changement ? Facturer des milliers de dollars rien que pour accéder à l’API de X, qui était autrefois gratuite pour la plupart des développeurs.

Sous Musk, de nombreux développeurs d’applications ont compris qu’ils devraient payer 42 000 $ par mois afin de continuer à utiliser l’intégration X.

Certaines sociétés tierces comme Sony, Microsoft et Nintendo viennent de supprimer X de leur application. De nombreuses applications qui dépendaient de l’accès à l’API X devaient fermer . Cependant, certaines entreprises n’ont eu d’autre choix que de débourser 42 000 $ par mois simplement pour accéder au niveau le moins cher du plan Enterprise API de X.

Désormais, les entreprises qui paient des dizaines de milliers de dollars à X par mois se voient demander de payer des frais supplémentaires à hauteur de 1 $ par mois pour chaque compte qui se connectera à l’API de X via leur application. Encore une fois, ces frais mensuels de 1 $ par compte s’ajoutent aux 42 000 $ et plus par mois que les entreprises paient déjà pour l’accès à l’API X.

Musk presse les développeurs pour de l’argent

Application de gestion des réseaux sociaux Editeur a été le premier à rendre publiques les modifications les plus récentes de l’API X.

« Je viens de recevoir un appel avec notre Enterprise Partner Manager sur Twitter/X, et malheureusement, j’ai de mauvaises nouvelles pour ceux qui utilisent la version gratuite de Publer », a écrit le fondateur et PDG de Pubr, Ervin Kalemi, dans un communiqué. poste sur X. « En plus des frais élevés de l’API Twitter/X Enterprise (42 000 $/mois), à partir du 1er novembre, nous devrons également payer 1 $ par mois pour chaque compte Twitter/X connecté à Publer. Pour faire court, nous pouvons ne prend plus en charge Twitter/X gratuitement. »

Mashable a contacté X pour obtenir confirmation et plus d’informations sur ce changement apparent dans la structure tarifaire de la plateforme, et nous le mettrons à jour si nous recevons une réponse.

Pour mieux comprendre ce que ces frais signifient pour les créateurs d’applications tierces, voici un exemple : selon celui de l’éditeur rapports l’entreprise était fabrication entre 125 000 $ et 140 000 $ par mois en début d’année. Sur la base de ces chiffres, X prend actuellement plus d’un tiers des revenus mensuels de l’éditeur en raison du coût mensuel de l’API de 42 000 $.

Disons qu’une société de gestion de réseaux sociaux comme Publer facture aux utilisateurs 10 $ par mois pour gérer leurs réseaux sociaux via leur application. Sur la base des revenus précédemment déclarés par Publer, cela signifie que Pubr pourrait compter jusqu’à 14 000 clients payants. Si chaque utilisateur payant connecte un seul compte X à utiliser sur Publer, ces nouveaux frais X par compte pourraient désormais coûter à Publer 14 000 $ supplémentaires par mois ou 168 000 $ par an. Encore une fois, cela s’ajoute aux 504 000 $ par an qu’une entreprise comme Publer paie déjà à X pour le niveau le plus bas d’accès à l’API d’entreprise de X.

Et si vous vous demandez combien d’autres sociétés de médias sociaux comme Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube facturent aux développeurs et aux entreprises l’accès aux API, ce n’est rien. Toutes ces sociétés fournissent un accès API à un coût nul et gratuit.

L’écosystème d’applications autrefois animé de X existe à peine maintenant

Facturer des frais exorbitants pour l’accès à l’API est sans doute l’une des décisions les plus controversées prises par Elon Musk après l’acquisition de Twitter. Avant Musk, Twitter était connu pour disposer d’un solide écosystème d’applications tierces.

Les développeurs indépendants ainsi que les grandes entreprises créaient librement leurs propres applications qui offraient aux utilisateurs de Twitter des fonctionnalités supplémentaires non intégrées à la plateforme elle-même. Certains ont connu un succès financier grâce à leurs applications utilisant l’API gratuite de Twitter. Cependant, en retour, ces applications tierces encouragent la création de contenu, l’engagement et l’utilisation globale de la plateforme Twitter.

Cependant, depuis que Musk en a pris possession, bon nombre de ces applications ont été fermées. Les forums et les forums de discussion autrefois très animés où les développeurs partageaient quotidiennement des informations et des conseils sur l’API de Twitter sont désormais morts. Les développeurs qui peuvent se le permettre sont obligés de payer cher pour maintenir leurs applications à flot. Avec les derniers frais d’API supplémentaires, il sera intéressant de voir combien de développeurs continuent de se laisser presser par Musk.