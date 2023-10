X d’Elon Musk commence à tester les frais pour les nouveaux utilisateurs

La plateforme de médias sociaux X d’Elon Musk a commencé à facturer des frais d’un dollar aux nouveaux utilisateurs aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, dans le cadre d’un test visant à réduire le spam et les faux comptes qui fleurissent sur l’ancien site Twitter.

La société a annoncé mardi soir qu’elle avait commencé à tester la méthode d’abonnement annuel pour les comptes nouveaux et non vérifiés. Le programme, baptisé Not a Bot, ne s’appliquera pas aux utilisateurs existants.

On ne sait pas pourquoi cela s’applique uniquement à la Nouvelle-Zélande et aux Philippines, ni pourquoi ces pays ont été choisis.

« Ce nouveau test a été développé pour renforcer nos efforts déjà fructueux visant à réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l’activité des robots, tout en équilibrant l’accessibilité de la plateforme avec le petit montant des frais », a publié le compte d’assistance X. « Ce n’est pas une source de profit. »

Depuis que Musk a acheté X il y a un an, il a introduit une série de changements tels que renommer la plateforme et supprimer ses effectifs, y compris son équipe de modération de contenu.

Des groupes de surveillance extérieurs affirment que les changements ont permis à la désinformation de prospérer sur la plateforme, un problème qui a explosé après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

Musk s’était auparavant tourné vers les abonnements premium comme tactique pour augmenter les revenus de la plateforme en difficulté financière.

L’une de ses premières initiatives en matière de produits a été de bouleverser le système de vérification des chèques bleus du site en lançant un service accordant des chèques à toute personne prête à payer 8 $ US par mois. Un flot de comptes imposteurs a forcé la suspension temporaire du service quelques jours après son lancement.

Dans le cadre du test, les nouveaux abonnés auront accès à des fonctions de base telles que la publication de contenu, le fait d’aimer ou de mettre en signet des publications, ainsi que de republier, citer ou répondre aux publications d’autres comptes.

La plateforme a déclaré que les nouveaux utilisateurs qui ne s’abonnent pas pourront uniquement lire les publications, regarder des vidéos et suivre d’autres comptes.