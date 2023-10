X d’Elon Musk, anciennement Twitter, teste en faisant payer les nouveaux utilisateurs pour publier | Actualités scientifiques et technologiques

X d’Elon Musk a commencé à tester des frais d’inscription potentiels pour les nouveaux utilisateurs.

L’entreprise anciennement connue sous le nom Twitter a introduit des frais de 1 $ (82p) dans Nouvelle-Zélande et le Philippinesplaçant la plupart des fonctionnalités clés derrière un paywall.

Les nouveaux comptes qui ne paient pas ne pourront rien publier ni interagir directement avec les autres.

Ils se limiteront plutôt à lire et regarder du contenu, ainsi qu’à suivre d’autres comptes.

X a déclaré que cette décision visait à « réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l’activité des robots ».

Musc se plaint depuis longtemps de la présence de faux comptes sur la plateforme, et a essayé d’utiliser ses inquiétudes pour se retirer de son accord d’achat l’année dernière.

Le procès en Nouvelle-Zélande et aux Philippines intervient après que l’homme d’affaires milliardaire a discuté de son intention d’introduire un « petit paiement mensuel » pour tous les utilisateurs.

S’exprimant lors d’un événement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le mois dernier, Musk a déclaré que ces frais aideraient à combattre « de vastes armées de robots ».

Les frais rendent X « plus difficile à manipuler »

Depuis qu’il est devenu propriétaire de l’entreprise, Musk s’est principalement concentré sur la monétisation de la base d’utilisateurs de X, les dépenses des annonceurs ayant chuté en raison d’inquiétudes concernant ses politiques de modération.

X propose déjà un abonnement premium coûtant 9,60 £ par mois, qui donne aux utilisateurs une coche de vérification, leur permet d’écrire des articles plus longs et de modifier ceux existants, et donne la priorité à leur compte dans les résultats de recherche.

Musk a reconnu que les nouveaux frais de 1 $ « n’arrêteront pas complètement les robots », mais a affirmé qu' »il sera 1 000 fois plus difficile de manipuler la plateforme ».

Cela survient alors que X fait l’objet d’une surveillance étroite pour avoir autorisé la désinformation sur le Guerre Israël-Hamas se propager.

Un responsable européen a averti Musk d’agiraffirmant qu’il enfreignait les nouvelles règles du bloc en matière de contenu en ligne.

Le contenu trompeur comprenait des séquences de jeux vidéo prétendant représenter des scènes du conflit et la réutilisation de clips de guerres sans rapport.

X a depuis annoncé une modification de sa fonctionnalité de notes de communauté, qui permet aux contributeurs bénévoles de joindre des vérifications de faits aux publications, qui deviennent ensuite visibles si elles sont jugées utiles par d’autres utilisateurs.

Mais certains craignent que l’outil ait été manipulé et que toutes les notes doivent désormais inclure une source.