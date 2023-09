X d’Elon Musk, anciennement Twitter, se classe dernier dans le classement climatique

Des groupes environnementaux ont critiqué l’application X d’Elon Musk dans un communiqué. rapport Mercredi, il classe les plateformes de médias sociaux selon leur approche de la désinformation sur le changement climatique.

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, s’est classé dernier car il n’est pas clair que l’application ait des politiques contre la diffusion d’informations trompeuses sur le changement climatique, selon Climate Action Against Disinformation, le créateur de la carte de score. Le groupe est une coalition de plus de 50 groupes environnementaux, agences de publicité et autres organisations.

Trouver de fausses informations climatiques est relativement facile sur X, certains des grands comptes de la plateforme affichant que le changement climatique est un «canular» ou se propager théories du complot sur les projets d’énergie verte. Musk lui-même a dit par erreur que ce qui se passe en surface n’a aucun impact sur le changement climatique.

Les enjeux sont élevés, selon la coalition, car les fausses informations sur le changement climatique ont bloqué toute action, notamment en limitant davantage les combustibles fossiles.

« Une minorité toxique et alimentée par des combustibles fossiles étouffe les voix de la science et de la raison et les plateformes de médias sociaux en sont complices », a déclaré Erika Seiber, porte-parole des Amis de la Terre, membre de la coalition, dans un communiqué.

La coalition a été formée en 2021 alors que les groupes environnementaux s’inquiétaient de la désinformation autour du sommet des Nations Unies sur le climat qui s’est tenu cette année-là en Écosse. Ses membres comprennent les Amis de la Terre, le WWF International et Patagonia, chacun disposant de sa propre source de financement.

La coalition a programmé la publication du rapport au cours Semaine du climat à New Yorklorsque des personnalités de la société civile et d’autres secteurs se réunissent pour discuter de la stratégie sur le changement climatique, et lors de la session de cette semaine de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Avant que Musk n’achète Twitter l’année dernière, l’application le disait banni des publicités qui « contredisent le consensus scientifique sur le changement climatique ». Aujourd’hui, il n’est pas certain que l’interdiction soit maintenue.

« Dans le cas de X/Twitter, l’acquisition de la société par Elon Musk a créé une incertitude quant aux politiques toujours en vigueur et à celles qui ne le sont pas », indique le rapport.

Les représentants de X n’ont pas répondu à une demande de commentaires de NBC News. Les chercheurs ont déclaré qu’ils avaient également contacté X lors de la préparation de leur rapport, mais qu’ils n’avaient pas entendu de réponse.

X a obtenu un score de 1 sur l’échelle de 21 points de la carte de score. Le seul intérêt de l’application réside dans le fait d’avoir une politique de confidentialité facilement accessible et lisible – ce qui, selon les chercheurs, est important pour lutter contre la désinformation sur le climat, car les sociétés de combustibles fossiles, comme d’autres annonceurs, peuvent utiliser des données personnelles pour influencer l’opinion publique. Le pire score possible était zéro.

Pinterest a fait de son mieux sur la carte de score avec 12 points. C’était la seule plateforme qui avait entrepris de définir en détail la désinformation climatique dans son Règles de la communauté et le seul à publier un rapport annuel sur les tendances de la désinformation climatique, ont déclaré les chercheurs. (D’autres plateformes définissent la désinformation en général, et non spécifiquement au climat.)

Pinterest a également été reconnu pour avoir interdit la monétisation de la désinformation sur le climat et pour avoir tenté de protéger les données personnelles des personnes qui protestent contre les combustibles fossiles.

L’entreprise s’est dite mardi fière de son travail.

« Chez Pinterest, nous créons depuis longtemps des politiques qui contribuent à créer un espace positif en ligne. La lutte contre la désinformation est complexe et en constante évolution, c’est pourquoi nous évaluons constamment nos lignes directrices et nos approches d’application », a déclaré Pinterest dans un communiqué.

Pinterest a été suivi par TikTok avec 9 points, Meta avec 8 points et YouTube avec 6 points. La carte de score n’a pas mesuré toutes les applications qui relèvent parfois des médias sociaux, mais les chercheurs ont déclaré avoir organisé des réunions avec d’autres plateformes technologiques non couvertes par le rapport, notamment LinkedIn et Wikipedia.

Chercheurs en médias sociaux depuis des années, nous exprimons notre inquiétude à la propagation du déni du changement climatique, arguant que les plateformes technologiques aggravent des problèmes tels que l’élévation du niveau de la mer si elles ne jouent pas un rôle plus actif dans la suppression des contenus trompeurs. Les théories du complot liées au climat sont parfois liées à d’autres informations erronées, notamment sur le Covid, et ces théories augmentent parfois après des événements météorologiques extrêmes, y compris parmi les utilisateurs hispanophones.

Les plateformes ont commencé à adopter une ligne plus dure contre la désinformation climatique, en employant différentes stratégies.

En 2021, Meta, alors connue sous le nom de Facebook, a déclaré ça étiqueterait les messages qui incluent la désinformation climatique et dirigent les utilisateurs via un lien vers un nouveau centre d’informations à promouvoir les découvertes scientifiques. Des chercheurs extérieurs ont cependant déclaré que Facebook n’appliquait pas toujours ces étiquettes.

La même année, YouTube a annoncé qu’il le ferait Arrêtez les négationnistes du climat de pouvoir gagner de l’argent avec son système – même si cette année, certains négationnistes le faisaient encore, The New York Times signalé en mai.

Dans une déclaration en réponse au tableau de bord climatique, YouTube a déclaré : « Notre politique en matière de changement climatique interdit explicitement la monétisation de contenus qui nient l’existence du changement climatique, ainsi que des publicités faisant la promotion de ces affirmations. Les débats ou discussions sur des sujets liés au changement climatique, notamment en matière de politique publique ou de recherche, sont autorisés, mais lorsque le contenu franchit la limite du déni du changement climatique, nous cessons de diffuser des publicités sur ces vidéos. En général, nos systèmes ne recommandent pas ni ne mettent en évidence les contenus contenant des informations erronées sur le changement climatique.

YouTube a également déclaré qu’il intégrait les vidéos provenant de sources faisant autorité dans les résultats de recherche et les recommandations.

TikTok n’a fait aucun commentaire immédiat sur la carte de score. Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La carte de score n’a pas systématiquement évalué dans quelle mesure les applications de médias sociaux appliquent leurs politiques, mais plutôt si ces politiques existent et dans quelle mesure elles sont complètes.

Alourdir tous les scores : Aucune des plateformes ne donne aux chercheurs ou aux universitaires un accès raisonnable aux données non personnelles sur le contenu et la publicité, indique-t-il.