X corrige le chatbot IA après que des secrétaires d’État se soient plaints de la diffusion de fausses informations électorales

Le secrétaire d’État du Minnesota, Steve Simon, a annoncé lundi que X, anciennement Twitter, avait apporté des modifications à son chatbot d’intelligence artificielle, Grok, après que plusieurs secrétaires d’État ont écrit à X pour se plaindre que le chatbot diffusait de fausses informations sur les élections.

Simon a déclaré dans un communiqué que X avait informé son bureau la semaine dernière que Grok dirigerait désormais les utilisateurs qui posent des questions liées aux élections vers vote.gov, le site Web électoral non partisan du gouvernement fédéral. Plus tôt ce mois-ci, Simon a été le fer de lance d’une lettre à Elon Musk — le milliardaire, propriétaire de X, qui soutient Trump — lui demandant d’apporter des modifications au chatbot IA pour garantir que les électeurs reçoivent des informations précises lors de ce cycle électoral.

Dans la lettre, Simon — avec les secrétaires d’État Al Schmidt de Pennsylvanie, Jocelyn Benson du Michigan, Steve Hobbs de Washington et Maggie Toulouse Oliver du Nouveau-Mexique —a indiqué que quelques heures après l’annonce du président Joe Biden le mois dernier selon laquelle il ne se représenterait pas aux élections, Grok a généré de faux titres selon lesquels la vice-présidente Kamala Harris n’était pas éligible pour se présenter sur le bulletin de vote présidentiel dans plusieurs États.

Grok a déclaré à tort que les délais pour modifier les bulletins de vote dans certains États étaient dépassés et que les responsables n’étaient pas en mesure de modifier les candidats figurant sur le bulletin de vote.

Bien que Grok ne soit disponible que pour les abonnés premium de X, les secrétaires d’État affirment que la désinformation électorale créée par Grok a touché des millions de personnes. Le chatbot IA a continué à répéter la désinformation pendant plus d’une semaine jusqu’à ce qu’elle soit corrigée le 31 juillet, indique la lettre.

Dans une déclaration commune publiée lundi, les secrétaires ont remercié X d’avoir apporté ces modifications à Grok.

« Nous apprécions l’action de X visant à améliorer sa plateforme et espérons qu’elle continuera à apporter des améliorations qui garantiront à ses utilisateurs l’accès à des informations précises provenant de sources fiables au cours de cette année électorale cruciale », ont déclaré les secrétaires. « Les élections sont un travail d’équipe, et nous avons besoin de tous les partenaires qui s’engagent à garantir des élections libres, justes, sûres et précises. »

L’année dernière, Musk a lancé Grok comme un chatbot « anti-woke », selon le Washington Post, et il a déclaré qu’il souhaitait que son outil d’IA « réponde à des questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’IA ».

X n’a ​​pas immédiatement répondu à la Réformateur demande de commentaires sur les modifications apportées à Grok.