X Corp. d’Elon Musk vu retirer un panneau lumineux géant à San Francisco

SAN FRANCISCO – Elon Musk a désigné San Francisco comme le lieu de X Corp. au cours du week-end, érigeant vendredi un X géant éclairé au sommet du siège social de la société.

Lundi, CNBC a vu des ouvriers démonter le X brillant, retirer ses lumières et un bras de la lettre, après que la construction ait suscité les critiques des voisins et des responsables de la ville.

Treize plaintes ont été déposées auprès du Department of Building Inspections de San Francisco. Dans les plaintes, les critiques ont déclaré que le panneau avait été installé sans permis, qu’il n’était pas sûr et qu’il était une nuisance ; une plainte a déclaré que ses lumières clignotantes rendaient difficile le sommeil des résidents.

La saga sur le signe lumineux est le dernier exemple de l’approche impulsive de Musk pour diriger l’entreprise anciennement connue sous le nom de Twitter. Musk a réduit le personnel, nommé l’ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino, au poste de PDG, et a mis les fonctionnalités de base derrière un abonnement mensuel depuis qu’il a acheté la société pour 44 milliards de dollars en octobre.

Mais peut-être que la décision la plus risquée de Musk est survenue la semaine dernière lorsqu’il a changé le nom de la société et du service de « Twitter » à « X », un changement qui, selon les experts, pourrait anéantir des années de notoriété de la marque. Musk a déclaré qu’il pensait que X devrait être une « application tout » qui gère les opérations bancaires, la messagerie et la vidéo en plus des médias sociaux.

« Il est temps de mettre à jour », a écrit Yaccarino dans un poste à propos du changement de logo vendredi.

Les responsables de la ville ont émis vendredi un avis de violation à X Corp. pour avoir installé le panneau sans approbation. Selon les archives publiques sur le site Web du ministère, les représentants de X Corp. ont refusé à plusieurs reprises de « donner accès » aux inspecteurs qui ont visité le bâtiment.

Les responsables de la ville ont déclaré dans une plainte que Twitter leur avait dit que la structure était une « enseigne lumineuse temporaire pour un événement ».

Il est possible que l’enseigne ne soit démontée que temporairement pour des améliorations ou pour obtenir l’approbation de la ville.

Ce n’est pas la première fois que X se heurte aux inspecteurs en bâtiment de San Francisco. Lorsque Musk a repris Twitter l’année dernière, il a fait face à des enquêtes de la ville sur des violations du code du bâtiment, notamment que certaines pièces du bureau ont été transformées en « chambres d’hôtel ».