X commence à facturer 1 $ par an aux nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines

Il ya 1 heure

X d’Elon Musk, anciennement connu sous le nom de Twitter, a commencé à charger les nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines 1 $ (0,82 £) par an pour accéder aux fonctionnalités clés, dans le cadre d’un nouvel essai.

Ils incluent la possibilité de tweeter, de retweeter, d’aimer les publications et de répondre aux publications.

Ceux qui se désengagent des frais d’abonnement ne pourront que lire les publications, regarder des vidéos et suivre des comptes.

La plateforme de médias sociaux a déclaré que l’objectif était de « réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l’activité des robots ».

Les abonnés payants d’un service amélioré, appelé X Premium, paient désormais pour plus de fonctionnalités comme des publications plus longues et une visibilité accrue sur la plateforme.