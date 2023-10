X, le service de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter, lancera deux nouveaux niveaux d’abonnement pour les utilisateurs, a annoncé vendredi son propriétaire Elon Musk.

Un niveau sera « moins coûteux avec toutes les fonctionnalités, mais pas de réduction des publicités », tandis que l’autre sera « plus cher, mais n’aura pas de publicité », a déclaré Musk.

Cette semaine, X a annoncé qu’il lancerait un test qui facture aux utilisateurs 1 $ par an en Nouvelle-Zélande et aux Philippines afin de « publier et interagir avec d’autres publications ». X a déclaré qu’il faisait partie d’un programme conçu pour lutter contre le spam et l’activité des robots. Ceux qui se désengagent ne pourront lire que les messages.

On ne sait pas si l’abonnement annuel de 1 $ est l’un des deux nouveaux niveaux d’abonnement auxquels Musk fait référence.

La société de médias sociaux propose déjà un service d’abonnement de 8 $ par mois appelé X Premium. Les utilisateurs qui se sont inscrits peuvent obtenir la coche bleue sur leur compte ainsi que d’autres fonctionnalités, telles que la possibilité de modifier une publication.

Depuis qu’il a repris Twitter en octobre 2022 et qu’il est devenu X, Musk a apporté des changements radicaux, notamment en réduisant les équipes de confiance et de sécurité et en supprimant la coche bleue des comptes non payants. La coche bleue a aidé les utilisateurs à identifier les comptes authentiques appartenant à des personnalités publiques. Musk a également rétabli des comptes précédemment interdits sur la plateforme.

Ces changements ont effrayé les annonceurs. En juillet, Musk a déclaré que les flux de trésorerie de X restaient négatifs en raison d’une baisse de près de 50 % des revenus publicitaires couplée à une « lourde dette ».

De nouveaux abonnements pourraient constituer une tentative d’améliorer les finances de l’entreprise et d’ouvrir de nouvelles sources de revenus.

X est confronté aux défis d’acteurs moins matures tels que Les méta Fils et Bluesky.