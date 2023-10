X, anciennement Twitter, supprime les titres des liens vers des articles d’actualité pour améliorer leur apparence | X (anciennement connu sous le nom de Twitter)

X (anciennement connu sous le nom de Twitter) Le changement est intervenu après que le propriétaire Elon Musk a déclaré que cela « améliorerait l’esthétique » alors que la plateforme devient de plus en plus hostile aux agences de presse.

X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, a cessé d’afficher les titres des liens publiés sur le site, après que le propriétaire du site Elon Musk a dit que cela rendrait les messages plus beaux.

Les liens publiés sur Twitter apparaissent désormais sous la forme d’une image incluse dans l’article, ainsi que d’un texte dans le coin gauche de l’image indiquant le domaine du lien. Si les utilisateurs souhaitent visiter la page, ils doivent cliquer sur l’image, mais celle-ci n’apparaît que légèrement différente de la façon dont apparaissent les images téléchargées sur le site.

Le changement a été apporté mercredi pour les utilisateurs iOS et de bureau. La nouvelle apparence ne semble pas s’appliquer aux liens publicitaires.

La décision de supprimer les gros titres était en chantier depuis août. Suite aux rapports de Forbes sur le changement prévu, Musk a tweeté : « Cela vient directement de moi. Cela améliorera grandement l’esthétique.

X est devenu de plus en plus hostile aux agences de presse depuis que Musk a pris le pouvoir il y a près d’un an. Bien qu’elle n’ait jamais été une source majeure de trafic pour de nombreux sites d’information, la plate-forme est utilisée par la plupart des médias et des journalistes pour le partage et la collecte d’informations. suggère que le trafic a diminué sur Twitter depuis la reprise. Ces derniers mois, NPR et la Société australienne de radiodiffusion (ABC) ont renoncé à utiliser le site.

L’ABC a imputé les interactions toxiques à X et un meilleur engagement sur d’autres plateformes. En réponse, Musk a accusé l’organisation de censure.

En août, X brièvement semblait mettre un délai de cinq secondes sur le chargement de liens vers des sites d’information et des concurrents de X, notamment Reuters, le New York Times, Instagram et Blue Sky.

Musk a tweeté cette semaine qu’il « ne lit presque plus les anciennes actualités » et a déclaré que l’algorithme X était optimisé pour les liens afin de garantir que les gens restent sur le site le plus longtemps possible.

« Le mieux est de publier du contenu sous forme longue sur cette plateforme » il a dit.

Le Financial Times signalé la semaine dernière que la PDG de X, Linda Yaccarino, devrait rencontrer les banques qui ont financé pour 13 milliards de dollars l’achat de Twitter par Musk l’année dernière, pour expliquer le projet de relance de l’entreprise après que les annonceurs ont fui le service.

Le mois dernier, Musk avait a menacé de poursuivre la Ligue anti-diffamation en raison de la perte de revenus, affirmant que les annonceurs avaient subi des pressions pour qu’ils abandonnent leurs publicités de la part du groupe américain de défense des droits civiques, qui, selon lui, tentait de fermer son entreprise en « l’accusant à tort, ainsi que moi-même, d’être antisémites ».

Dans un communiqué publié mercredi, l’ADL a maintenu ses recherches selon lesquelles X et d’autres plateformes ont de sérieux problèmes avec les antisémites et les extrémistes, mais a noté « l’intention déclarée de X au cours des dernières semaines de lutter contre l’antisémitisme et la haine sur la plateforme ».

L’ADL a déclaré que l’allégation selon laquelle elle « aurait orchestré d’une manière ou d’une autre un boycott de X ou causé des milliards de dollars de pertes à l’entreprise ou qu’elle ‘tirait les ficelles’ pour d’autres annonceurs était fausse ».

Musc a remercié l’ADL en réponse pour « préciser que vous soutenez la publicité sur X » et également pour acheter de la publicité sur la plateforme.

Des commentaires ont été demandés à X.