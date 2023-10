X, anciennement Twitter, supprime les titres des liens d’actualité

La plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter se débarrasse des gros titres de l’actualité. X supprime désormais automatiquement les titres et les liens d’actualité vers des sites Web en dehors de son service, alors qu’Elon Musk s’efforce de garder les yeux sur X et de l’empêcher de cliquer sur d’autres sites.

Musk a déclaré mercredi que l’algorithme de la plateforme tentait d’optimiser le temps que les utilisateurs passent sur X.

Depuis l’achat de Twitter en octobre 2022, Musk a apporté de nombreux changements à la plateforme

Twitter se classe au troisième rang des sites Web générant du trafic vers les médias

« Notre algorithme essaie d’optimiser le temps passé sur X, de sorte que les liens ne reçoivent pas autant d’attention, car il y a moins de temps passé si les gens cliquent ailleurs », a écrit Musk mardi X.

Musk a qualifié le changement d’amélioration esthétique qu’il a personnellement dirigée.

La décision de supprimer les gros titres de l’actualité est l’un des nombreux changements apportés par Musk depuis l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars il y a près d’un an. En avril, la plateforme a supprimé les badges de vérification de nombreux sites d’information qui n’acceptaient pas de payer 1 000 dollars par mois. En juillet, il a changé le nom de la plateforme de Twitter à X. En août, il a également lancé l’idée de facturer à tous les utilisateurs de la plateforme une petite redevance mensuelle pour lutter contre les robots informatiques sur le site.

Plus récemment, mercredi, Musk a déclaré que « le journalisme citoyen est la voie vers un avenir meilleur ! J’encourage fortement les gens du monde entier à publier des informations sur les événements au fur et à mesure qu’ils se produisent, à la fois sous forme de texte et de vidéo », a-t-il écrit.

Un jour plus tôt, il avait posté : « Je ne lis presque plus les anciennes actualités. A quoi ça sert de lire 1000 mots sur quelque chose qui a déjà été posté sur X il y a plusieurs jours ?

La décision de Musk intervient alors que le Canada s’apprête à adopter une soi-disant taxe sur les liens sur Facebook et Google qui obligera les plateformes à payer lorsqu’elles créent un lien vers un article d’actualité. La taxe entre en vigueur en décembre. La Californie envisage actuellement une législation similaire pour aider les médias à survivre à l’ère numérique alors que leur source de revenus traditionnelle et la plus rentable – la publicité – se tarit.

Les agences de presse reçoivent jusqu’à 50 % de leur trafic des recherches Google et des publications Facebook. Twitter, cependant, « a été un référent relativement mineur vers les sites d’information », a déclaré à Spectrum News l’analyste du secteur de l’information Ken Doctor.

Une enquête YouGov réalisée plus tôt cette année a révélé que Twitter était le troisième site de médias sociaux le plus populaire en matière d’information : 29 % des consommateurs ont déclaré recevoir des informations via Facebook, 24 % depuis YouTube et 14 % depuis Twitter.

Le docteur a déclaré que la décision de Musk de supprimer les gros titres et les liens d’actualité « aurait probablement un impact mineur ». Même si X est « très utilisé par les gens des médias qui l’ont adoré au fil du temps », a déclaré Doctor, l’impact serait bien plus grand s’il s’agissait de Google.