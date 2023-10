X (anciennement Twitter) lance un abonnement Not-A-Bot à 1 $ pour les nouveaux utilisateurs

X (anciennement Twitter) a annoncé sa dernière méthode d’abonnement qui vise à résoudre le problème actuel des publications de robots/spam sur la plateforme. Avec le service d’abonnement Not-A-Bot, tous les nouveaux utilisateurs sur X devront payer l’équivalent de 1 $ par an pour vérifier leur compte avant de pouvoir commencer à publier. Le programme devrait être mis en ligne en Nouvelle-Zélande (1,43 NZD) et aux Philippines (42,51 PHP), et d’autres régions devraient suivre par la suite. Les utilisateurs X existants ne seront pas affectés par le nouveau programme.

À partir d’aujourd’hui, nous testons un nouveau programme (Not A Bot) en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Les nouveaux comptes non vérifiés devront souscrire à un abonnement annuel de 1 $ pour pouvoir publier et interagir avec d’autres publications. Dans le cadre de ce test, les utilisateurs existants ne sont pas concernés. Ce… -Assistance (@Assistance) 17 octobre 2023

La création d’un nouveau compte X nécessitera d’abord une vérification téléphonique, suivie d’un paiement pour l’un des plans d’abonnement. Selon le communiqué de presse, les nouveaux utilisateurs de la version Web de X pourront publier du contenu, comme des publications, répondre, republier ainsi que citer et mettre en signet les publications d’autres comptes. Les nouveaux utilisateurs qui se désengagent des plans d’abonnement ne pourront que lire les publications, regarder des vidéos et suivre des comptes.

Source