X, anciennement Twitter, amplifie la désinformation dans le conflit Israël-Hamas

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas ce week-end, des images graphiques d’enlèvements et d’opérations militaires se sont répandues comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux, notamment X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Mais la désinformation sur la plateforme a rendu plus difficile pour les utilisateurs d’évaluer ce qui se passe dans la région.

Au cours du week-end, X a signalé plusieurs messages comme trompeurs ou faux, notamment une vidéo montrant prétendument des frappes aériennes israéliennes contre le Hamas à Gaza. Des milliers d’utilisateurs ont vu les publications, et les publications les plus largement partagées ont été signalées comme trompeuses par la plateforme. Pourtant, des dizaines de publications contenant la même vidéo et la même légende n’ont pas été signalées par le système de X, selon l’examen de CNBC.

Cette application disparate intervient quelques jours après que NBC News a rapporté que X avait fait coupe à sa désinformation et l’équipe chargée de l’intégrité des élections. Peu avant que le Hamas ne lance son attaque surprise, X a supprimé les titres des liens sur la plateforme, rendant les liens externes difficiles à distinguer des photos standard partagées sur X.

Avant qu’Elon Musk n’acquière Twitter, la direction de l’entreprise avait consacré des ressources importantes à la lutte contre les informations manipulées ou trompeuses. Après que Musk ait pris le relais, renommant la plateforme, il a réduit les effectifs des équipes dédiées à la lutte contre la désinformation et a critiqué le travail passé de l’entreprise avec le gouvernement américain sur la désinformation sur le Covid-19.

Sous Musk, X a donné la priorité au balisage du contenu piloté par l’utilisateur avec Community Notes, la fonctionnalité préexistante anciennement connue sous le nom de Birdwatch. Mais une étude de l’UE réalisée en septembre a révélé que malgré la fonctionnalité qui ajoute un contexte participatif aux publications, la désinformation était plus détectable sur X que sur X. toute autre plateforme de médias sociaux et a reçu plus d’engagement que sur d’autres plateformes, sur une base relative.

Alex Goldenberg, analyste au Network Contagion Research Institute, étudie la haine et l’extrémisme de droite sur les réseaux sociaux et dans le monde réel. Goldenberg a déclaré à CNBC que même avant le mandat de Musk, Twitter avait du mal à gérer la désinformation non anglaise.

« J’ai souvent constaté que la désinformation et l’incitation à la violence en langue anglaise étaient prioritaires, mais que celles en arabe étaient souvent négligées », a déclaré Goldenberg. Il a ajouté que le CNRI a noté une augmentation du nombre de « vidéos et photos recyclées provenant d’un conflit plus ancien, associées, intentionnellement parfois, à ce conflit particulier ».

Les utilisateurs ont remarqué l’impact des changements apportés à la modération du contenu de X, et certains sont devenus la proie du partage de désinformations sur la plateforme.

« Il est remarquable de voir à quel point Elon Musk a détruit ce qui était peut-être la meilleure chose de Twitter : la capacité d’obtenir des données relativement précises et fiables en temps réel en cas de crise », a déclaré Paul Bernal, professeur de droit informatique à l’Université d’East Anglia en Angleterre. , écrit le X le lundi.

Dimanche, un homme politique britannique a partagé une vidéo provenant prétendument d’un correspondant de la BBC. « Après des équivoques assez épouvantables de la BBC hier et ce matin, voici maintenant un journaliste de la BBC », a écrit Chris Clarkson, député de Heywood & Middleton.

La vidéo ne provenait pas d’un correspondant de la BBC ; Clarkson a écrit lundi que ses « commentaires sur la position de la BBC » mais a admis que le message original ne provenait pas d’un journaliste de la BBC.

Bien que la vérification gouvernementale attribue désormais à certains comptes une coche argentée, la vérification des personnes notables et des journalistes a été progressivement supprimée au profit de la vérification payante de Twitter Blue, ce qui rend « encore plus difficile de déterminer si le messager d’un message particulier ou son contenu est authentique ». » dit Goldenberg.

Certaines vidéos de propagande créées par le Hamas circulent également sur X. Bien que l’organisation terroriste soit bannie de la plupart des plateformes de médias sociaux, y compris X, elle continue de partager des vidéos sur Telegram. Ces vidéos – y compris certaines de la plus récente attaque contre Israël – sont souvent repartagées sur X, a déclaré Goldenberg à CNBC. Et cela peut avoir des effets concrets.

« Comme nous l’avons vu par le passé, notamment en mai 2021, lorsque les tensions augmentent dans la région, il existe une forte possibilité d’une augmentation des crimes de haine visant la communauté juive en dehors de la région », a déclaré Goldenberg.

La vérification payante est censée améliorer les publications et les commentaires d’un utilisateur sur X, et certaines publications étiquetées comme trompeuses proviennent de ces utilisateurs vérifiés. Musk lui-même a amplifié ces messages à plusieurs reprises – à la fois en ce qui concerne le conflit en Ukraine et plus récemment en Israël. Dimanche, Musk a encouragé ses 160 millions de followers à suivre deux comptes qui, selon Musk, avaient un « bon » contenu sur le conflit.

L’un de ces utilisateurs avait publié des messages antisémites dans le passé, notamment dans lequel il disait à un utilisateur de Twitter de « s’occuper de ses affaires, juif ». Musk a ensuite supprimé son message faisant la promotion du compte.

Correction : cet article a été mis à jour pour refléter correctement le commentaire d’Alex Goldenberg sur la désinformation en anglais sur X et Twitter. Une version précédente contenait une erreur de transcription.