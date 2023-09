Le bloc affirme avoir évalué objectivement les plateformes de médias sociaux à l’aide de mesures exclusives.

X (anciennement Twitter) présente le pire ratio de désinformation et de mésinformation par rapport au contenu factuel de toutes les principales plateformes de médias sociaux, a déclaré mardi la commissaire aux valeurs et à la transparence de l’Union européenne, Vera Jourova, dans un discours.

Le niveau de contenu factuel de la plateforme aurait été mesuré à l’aide d’un ensemble de mesures nouvellement créées par les signataires du Code de bonnes pratiques de l’UE en matière de désinformation, que X a abandonné en mai en raison de divergences d’opinions sur le sujet de la censure entre le bloc et son PDG d’alors. Elon Musk.

«Acteurs de la désinformation» avaient également beaucoup plus d’abonnés que leurs homologues non-désinformation et avaient rejoint la plateforme plus récemment, selon Jourova, qui a admis que la méthodologie était dans un «phase pilote» en cours dans seulement trois États membres de l’UE. Elle n’a donné aucun autre détail sur la manière dont les résultats ont été calculés ni sur la manière dont la désinformation était distinguée du contenu factuel.















Jourova a prévenu «très grandes plateformes» – une catégorie qui comprend X – qu’ils doivent donner la priorité au contrôle de l’information avant les prochaines élections européennes, leur rappelant que la loi sur les services numériques, la législation de grande envergure de l’UE sur la modération du contenu Internet, avait rendu certains aspects du code de bonnes pratiques juridiquement contraignants à partir de la dernière fois. mois, même pour les plateformes qui ne se sont pas volontairement inscrites.

Le DSA exige que ces plateformes mettent en œuvre «mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces» pour gérer les risques identifiés par la Commission européenne et concevoir des plans de reporting et d’atténuation soumis à l’audit et à la surveillance de la Commission.

Jourova a déclaré : «L’État russe s’est engagé dans la guerre des idées pour polluer notre espace d’information avec des demi-vérités et des mensonges afin de créer une fausse image selon laquelle la démocratie ne vaut pas mieux que l’autocratie.», exigeant que les géants des médias sociaux intensifient leur participation à la croisade de l’UE contre Moscou.

NewsGuard, l’organisme de surveillance de la désinformation parrainé par Microsoft, a également affirmé mardi dans un rapport que la décision de Musk de supprimer les étiquettes des médias soutenus par l’État sur les comptes affiliés à des gouvernements considérés comme hostiles aux États-Unis avait conduit à une explosion de la désinformation et d’autres opérations d’influence néfastes de la part de ces derniers. comptes.

Les comptes de médias d’information russes, chinois et iraniens de langue anglaise ont vu leur engagement augmenter de 70 % dans les 90 jours suivant la suppression des étiquettes, selon le rapport, qui reconnaît que le label de médias soutenu par l’État avait supprimé le contenu de ces comptes. des résultats de recherche et a averti les utilisateurs qui tentaient de le partager qu’ils diffusaient de la propagande.

Bruxelles a prévenu suite au rachat de l’entreprise par Musk que X aurait «énorme travail» avant de se conformer au DSA, insistant sur le fait que la plateforme alors connue sous le nom de Twitter ne l’était pas «à la hauteur de leurs engagements» pour supprimer les soi-disant discours de haine. Cependant, selon un rapport de la publication technologique Rest of World, le respect des demandes gouvernementales de suppression de contenu a considérablement augmenté sous Musk, passant de 50 % avant le rachat de l’entreprise à 80 % en avril.