Google, comme chaque année, a publié une liste des meilleures applications sur son Play Store India pour l’année 2020. Le géant du logiciel a annoncé les gagnants dans diverses catégories telles que le choix des utilisateurs, les jeux et les applications. Notamment, le prix de la meilleure application Android a été décerné à l’application de bien-être, Meditate with Wysa, au cours de l’année la plus stressante, également appelée par beaucoup l’année COVID. De même, alors que le travail à domicile pendant la pandémie a grimpé en flèche, le prix de l’application Choix des utilisateurs a reçu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint et plus.

En commençant par la catégorie des jeux, Google a divisé la section en six sous-catégories. The Legends of Runeterra, qui compte actuellement plus de 50 téléchargements de lakh, a remporté le prix du meilleur jeu pour 2020. Alors que l’application World Cricket Championship 3 (WCC3) a remporté le prix du jeu du choix des utilisateurs. Dans la catégorie du sous-jeu Best Competitive, Google a inclus des titres tels que Bullet Echo, KartRider Rush +, Legends of Runeterra, Rumble Hockey et Top War: Battle Game. Les meilleurs jeux indépendants sur Google Play Store pour 2020 sont Cookies Must Die, Maze Machina, Motorsport Manager Racing, Reventure et Sky: Children of the Light.

Il existe deux autres catégories de sous-jeux – Best Casual et Best Innovative qui incluent des applications telles que Asian Cooking Star, EverMerge, Harry Potter: Puzzles & Spells, SpongeBob: Krusty Cook-Off, Tuscany Villa, Fancade, Genshin Impact, Minimal Dungeon RPG , Ord et Sandship: fabrique d’artisanat.

En ce qui concerne les meilleures applications, la section est divisée en sept sous-catégories. Comme mentionné, le prix de la meilleure application Android pour 2020 a été décerné à « Histoires de sommeil pour un sommeil calme – Méditez avec Wysa ». Alors que l’application Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & More a remporté le prix de l’application Choix des utilisateurs de 2020. Il existe également une sous-catégorie Best Everyday Essentials qui contient des applications telles que Koo, The Pattern, Zelish Meal Planning, Grocery Shopping & Recipes et Zoom Cloud Meetings. Google a également annoncé des applications qui relèvent de la catégorie Meilleur pour la croissance personnelle, qui aident essentiellement les utilisateurs à progresser dans leur carrière, à atteindre leurs objectifs quotidiens, etc. Les applications de cette sous-catégorie incluent Apna Job Search, Bolkar GK App, Mindhouse Modern Meditation, MyStore et Writco.

Les meilleurs joyaux cachés pour 2020 incluent Chef Buddy, Finshots, Flyx et goDutch. Les autres sous-catégories des meilleures applications telles que Best for Fun incluent des applications telles que Free Audio Stories, Books, Podcasts – Pratilipi FM, Moj Short Video App, MX TakaTak, Reface et Vita. Best Apps for Good est une autre sous-catégorie, qui concerne les applications autour de la santé mentale. InnerHour Self-Care Therapy – Anxiety and Depression figurait dans cette catégorie. Toutes ces applications peuvent être téléchargées gratuitement via Google Play Store.