Wynonna répond à la rumeur de querelle avec sa sœur Ashley à propos de la succession de maman – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Bei/Shutterstock

Wynonna Judd58 ans, parle de la rumeur selon laquelle elle et sa sœur Ashley Judd54 ans, se disputent leur défunte mère Naomi Juddla succession. La chanteuse, qui a perdu la star emblématique de la country par suicide en avril, a admis qu’il n’y avait “aucune dispute” entre elle et l’actrice, dans une nouvelle interview PERSONNES. “Quelqu’un m’a dit pendant que j’étais chez Ashley : ‘Hé, saviez-vous qu’ils disaient cela à votre sujet ?’ Je suis allé, ‘Hein? Je me bats avec Ashley ? Oh. Encore une fois? ”, A déclaré Wynonna au point de vente.

Plus à propos Ashley Judd

« Se battre pour quoi ? J’ai une si belle vie. Ashley a une belle vie », a-t-elle ajouté. « Pourquoi nous battrions-nous pour la volonté ? »

Wynonna a ensuite confirmé que le mari de Naomi, Larry Strickland, est l’exécuteur testamentaire de la succession de Naomi et quand il mourra, elle et Ashley la “diviseront”. Elle n’a pas non plus l’intention de contester le testament. “Je suis la dernière personne de cette famille – et si Ashley était là, j’espère qu’elle serait d’accord avec moi – qui sait ce genre de choses”, a-t-elle expliqué. “Je ne suis pas assez avisé pour dire ‘Je vais contester le testament.’ Il ne m’est jamais venu à l’esprit.”

Au milieu de la rumeur de querelle, Wynonna a admis qu’elle et Ashley se sont beaucoup rapprochées depuis la mort de leur mère, qui avait 76 ans. “J’ai l’impression que nous sommes connectés d’une manière si différente parce que je suis orpheline”, elle a dit. « Mes deux parents sont partis et je compte sur Ashley. Elle compte sur moi d’une manière différente, c’est une question de compassion. Il ne s’agit pas de réussir, d’être intelligent et capable. Il s’agit de “Je t’aime”. ‘Je vous aime aussi.’ Nous sommes vulnérables les uns avec les autres, et nous sommes tendres.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“En tant que sœurs, nous sommes en désaccord sur tant de choses”, a-t-elle ajouté. “Mais quand il s’agit de notre mère, nous nous regardons tous les deux et nous disons:” Elle était tout à fait le personnage. “”

Wynonna et Ashley sont connues pour avoir eu divers désaccords au fil des ans, et en 2012, ni Ashley ni Naomi n’ont assisté à Wle mariage discret d’ynonna avec son mari Cactus Moser. “[Ashley and I] ont été séparés à 14 et 18 ans par le succès », a déclaré Wynonna. “Nous avons donc perdu beaucoup de temps ensemble.”

Lien connexe Lié: Les filles de Naomi Judd : tout ce qu’il faut savoir sur Ashley et Wynonna alors qu’elles pleurent leur mère

“Ashley et moi sommes des personnes très différentes, et nous apprenons que nous avons plus en commun que nous n’en avons pas”, a-t-elle poursuivi. “C’est vraiment intéressant, parce que quand vous êtes plus jeune, vous pensez qu’il y a plus de déconnexion. Nous avons eu une conversation très profonde l’autre jour, et nous nous en sommes sortis et personne n’a été blessé.

“Nous avons pu travailler le processus que notre coach de vie nous a donné : communication, compromis et compassion”, a-t-elle poursuivi. “Dans mes désaccords avec Ashley et maman, je n’ai jamais renoncé à les aimer, car je savais que derrière tout cela, il y avait un endroit où se rencontrer et se connecter. Je dis aux gens : Essayez de trouver quelque chose que vous avez en commun. Ashley et moi, quand tout va mal, on peut jouer aux cartes et s’entendre.

“Ta meilleure vengeance est de bien vivre, et la relation que j’ai avec ma sœur est la plus puissante de ma vie », a-t-elle conclu.