Wynonna Judd se souvient du moment où elle a tenu sa mère Naomi dans ses bras après son suicide : « Je t’aime, maman »

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou au 1-800-273-TALK (8255).

Wynonna Judd a perdu sa mère, Naomi Judd, icône de la musique country, il y a un peu plus d’un an.

Après avoir parlé avec Fox News Digital sur le tapis rouge, le chanteur a prononcé un discours émouvant en acceptant le Country Champion Award lors de la première soirée des People’s Choice Country Awards. Là, elle a partagé des détails sur le jour où sa mère s’est suicidée et les derniers moments qu’elle a partagés avec sa mère.

« J’ai donc obtenu mon diplôme d’études secondaires en 1982 », a commencé Wynonna après avoir reçu le prix. « En 1983, j’ai signé un contrat d’enregistrement avec RCA Records, j’ai pris le bus Silver Eagle avec ma mère et je lui ai coiffé tous les soirs pendant 10 ans gratuitement. »

WYNONNA JUDD EST TOUJOURS « INCROYABLEMENT EN COLÈRE » À PROPOS DE LA MORT DE MÈRE NAOMI JUDD, SE SENTANT « PLUS PROCHE » DE SOEUR ASHLEY

Le contrat d’enregistrement était celui qu’elle partageait avec sa mère – ensemble, ils formèrent The Judds. Le duo a connu un succès remarquable, remportant de nombreux prix et accumulant succès après succès. En 1991, Naomi a pris sa retraite après que des problèmes de santé ont conduit à un diagnostic d’hépatite C et, comme elle l’a expliqué dans son discours, Wynonna a poursuivi une carrière solo réussie.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Et puis le 30 août de l’année dernière », a déclaré Wynonna au public lors de l’émission d’hier soir, « ma mère s’est suicidée, je suis allée chez elle et elle est morte là-bas, mais nous avons quand même suivi l’ambulance jusqu’à l’hôpital où elle était déclaré mort. Je suis entré dans la pièce et je l’ai tenue dans mes bras, je l’ai embrassée sur le front, j’ai fermé les yeux et j’ai dit : « Je t’aime, maman. »

« Et je suis sorti de cette pièce, je suis rentré chez moi, je me suis levé le lendemain matin et je me suis présenté au Country Music Hall of Fame pour être intronisé au Temple de la renommée. »

WYNONNA JUDD RAPPELLE LA DERNIÈRE PERFORMANCE AVEC MAMAN NAOMI JUDD : « ELLE ÉTAIT TRÈS FRAGILE »

Les Judd devaient être intronisés au Temple de la renommée, et l’autre enfant de Naomi, l’actrice Ashley Judd, a ensuite accepté cet honneur avec Wynonna.

Lors du discours d’hier soir, la chanteuse a expliqué qu’elle avait alors fait l’effort : « Parce que c’est à quel point nous aimons la musique. Peu importe ce qui m’est arrivé et qui, je me présente et je me montre. »

REGARDER : WYNONNA JUDD EXPLIQUE COMMENT LEUR AMOUR COMMUN POUR LA MUSIQUE L’A RENDUE PLUS PROCHE ELLE ET MAMAN NAOMI JUDD

Wynonna a également discuté de sa relation avec sa mère sur le tapis rouge de la série, déclarant à Fox News Digital que les deux avaient surmonté tous leurs problèmes « en chantant ».

REGARDER : WYNONNA JUDD RÉVÈLE SES SENTIMENTS SUR L’ALBUM HOMMAGE DES JUDDS, ‘UN HOMMAGE AUX JUDDS

« Nous avions quelque chose en commun qui contournait toutes les conneries et nous donnait un but », a-t-elle expliqué. « Nous avions donc un endroit où donner vie à notre douleur ensemble. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a également fait part à Fox News Digital de ses réflexions sur « A Tribute to the Judds », un prochain album de reprises des Judds mettant en vedette Dolly Parton, Blake Shelton, Reba McEntire et d’autres.

« Cela me rappelle qu’il y a toute une génération de gens qui ne savent pas qui je suis et que peut-être que quelque part, d’une manière ou d’une autre, quelqu’un dira : ‘Oh mon Dieu, j’adore cette chanson’ et découvrira qui sont les Judds », elle a ri.

Wynonna a conclu son discours d’acceptation du Country Champion Award en disant : « Laissez-moi vous dire quelque chose, c’est de plus en plus difficile là-bas. N’abandonnez jamais vos rêves. Et pour la moitié d’entre vous ici ce soir, je vous connais. Je ne sais pas qui je suis ou tu n’es pas né quand j’ai eu mes années de fabuleux, et je vais laisser tomber ça. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mais en 1990, Tim McGraw a fait la première partie pour moi. Il y a quatre semaines, j’ai fait la première partie de Tim. Les hauts sont hauts et les bas sont bas, bébé, mais ne les laisse jamais te dire qui tu es. »