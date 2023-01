Wynonna Judd se souvient de la dernière performance avec sa mère Naomi Judd : “Elle était très fragile”

The Judds est devenu un incontournable de la musique country dans les années 90 avec des ballades sincères sur la vie, l’amour et la perte.

Wynonna Judd s’est souvenue que la dernière fois qu’elle avait chanté sur scène avec sa mère, Naomi Judd, ne ressemblait à aucune de leurs performances auparavant. Les femmes ont chanté leur single à succès de 1990, “Love Can Build a Bridge” aux CMT Awards le 11 avril.

Naomi s’est suicidée le 30 avril à son domicile du Tennessee. Elle avait 76 ans.

Wynonna, 58 ans, a rappelé le comportement de sa mère sur scène ce soir-là.

“Elle était très fragile”, a-t-elle déclaré sur le podcast “Making Space with Hoda Kotb”.

“Je pense que c’est parce qu’elle n’avait pas chanté depuis longtemps. Et je pense que lorsque nos parents vieillissent, leur monde devient plus petit. Et elle était en retard [that night], et elle n’est jamais en retard. Je pense qu’elle était nerveuse. Et je pense que c’était tellement une attente de le faire pour les CMT Awards, et je pense juste que c’était, comme, imaginer être aussi nerveux et devoir sortir.”

Son premier réflexe, cependant, n’a pas été de réconforter sa mère. Elle était trop concentrée sur l’énorme perruque rouge foncé de Naomi.

“La première pensée dans ma tête a été:” Non, je ne veux pas la serrer dans mes bras ou la réconforter. Je veux lui retirer sa perruque “”, se souvient-elle. “Parce que c’était la dynamique de notre relation. C’était dur et tendre.”

Naomi avait longtemps lutté avec problèmes de santé mentale , et a partagé certaines de ses luttes dans ses mémoires, “River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged With Hope”. Sa famille a également révélé qu’elle luttait contre le SSPT et le trouble bipolaire.

Les deux femmes Judd étaient “alpha et déterminées” l’une avec l’autre, et la tendresse n’était pas quelque chose qu’elles partageaient facilement.

“C’était parfois difficile pour moi d’être tendre avec maman, parce que je suis le chanteur principal, et je suis sur ma propre version de la vie, sur mon propre voyage”, a poursuivi Judd. “Et je pense que cela m’est venu à l’esprit, cependant. Tout d’un coup, elle m’a regardé et a cligné des yeux, et j’ai su alors que quelque chose n’allait pas en ce qu’elle était un peu nerveuse, genre. Je me suis adouci, Je pense que c’est la grâce de Dieu. J’ai juste tendu la main et j’ai touché sa main, genre : “Je suis là. Je t’ai eu. C’est bon.””

Elle a ajouté: “Je suis contente d’avoir fait ça, parce que c’était la dernière fois que nous nous produisions ensemble. Je suis contente de ne pas être restée coincée dans mon perfectionnisme, c’est mon point, je suppose.”

Le duo mère-fille était sur le point de se lancer dans une tournée de retrouvailles pour se remémorer avec les fans leurs chansons préférées des années 80 et 90 de The Judds, l’un des actes de musique les plus réussis du genre avec cinq Grammy Awards, neuf prix CMA et 14 singles n ° 1 sur les charts Billboard Hot Country Songs.

Un jour après que Naomi se soit suicidée, les Judd ont été intronisés au Temple de la renommée de la musique country.

Le mari de Naomi depuis 33 ans, Larry Strickland, a obtenu la “pleine autorité” de sa succession après sa mort.

En 1990, Naomi a annoncé sa retraite de la scène en raison d’une hépatite chronique. Wynonna a poursuivi sa carrière solo et ils se sont parfois réunis pour des performances spéciales.

Ils étaient censés se lancer dans une tournée de retrouvailles pour The Judds, qui a été annoncée lors de la remise des prix.

Wynonna a continué avec “The Final Tour” et a ajouté quelques visages célèbres, dont Little Big Town, Martina McBride, Brandi Carlile, Kelsea Ballerini et Trisha Yearwood. Elle a des conversations avec sa mère comme si elle se tenait toujours à côté d’elle.

“Je lui parle beaucoup de [how] Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas”, a-t-elle dit. “Je n’arrêtais pas de dire : ‘Pourquoi, pourquoi, pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela?’ Je lui parle beaucoup… J’ai toujours beaucoup de mal à me demander ‘Pourquoi as-tu fait ça ?'”

La mort de Naomi est toujours un sujet aussi difficile pour Wynonna que pour ses fans.

“Je veux aider les autres à ne pas faire ce que ma mère [did]”, a-t-elle ajouté. “Je lui parle beaucoup de:” Qu’est-ce que je suis censée faire maintenant? Nous étions censés faire un disque ensemble. Nous étions censés faire cette tournée ensemble. Nous sommes censés, nous sommes censés…’ La vie est un mystère, tu sais ?”

Elle a insisté pour que la mort de Naomi ne soit pas éclipsée par sa vie.

“Ma mère était très gentille”, a déclaré l’interprète de “No One Else on Earth”. “Toujours fait sentir les gens – que ce soit un chauffeur de limousine ou la femme de ménage dans le couloir – elle parlait toujours à tout le monde. On se souviendra d’elle pour ça, la gentillesse. Et ceux qui ne la connaissaient pas, je dirais lui donner une pause, parce qu’ils vont la juger sur la base de ce qu’ils savent du suicide.”

Elle a ajouté : “J’aimerais qu’on se souvienne d’elle pour être une grande compositrice. Elle est toujours ma reine.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).